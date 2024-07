L'Asl Vco tra le aziende regionali il cui bilancio 'piange'

‘’L’azienda del Vco, con i suoi 33 milioni di rosso, spiega che «sono ipotizzabili margini di miglioramento derivanti da interventi organizzativi, che devono essere condivisi per ridurre i costi senza pregiudicare gli attuali livelli essenziali di assistenza». L’Asl Vco attribuisce la perdita all’aumento della mobilità passiva, ai costi per i farmaci, agli adeguamenti contrattuali’’.

E’ quanto scrive La Repubblica nelle pagine regionali, rimarcando il ‘rosso’’ dei bilanci delle Azienda sanitarie del Piemonte, ‘’uno dei primi nodi che il nuovo assessore alla Sanità Federico Riboldi dovrà affrontare’’.

Non sappiamo – e abbiamo dubbi - se la soluzione sarà rifare i due ospedali (Verbania o Domodossola) ma certo anche nella nostra provincia il ‘’piatto sanitario’’ piange.

Il neo sottosegretario regionale Alberto Preioni dice che ''servono più medici e infermieri, che è giusto pagare di più’’ E aggiunge che ne parlerà proprio con il nuovo assessore Federico Riboldi.

Intanto l’orizzonte è cupo. Nelle ultime settimane Asl e ospedali hanno infatti approvato i consuntivi 2023. ‘’Sommandoli – dice La Repubblica - , il rosso è di 309 milioni di euro, quasi 100 milioni in più dello scorso anno (era 222 milioni), una cifra che dovrà essere assorbita nel prossimo bilancio regionale’’.

In pratica quello dell’Asl Vco rappresenta il 10,67 per cento del passivo regionale.

Il quotidiano evidenzia anche gli enti con i conti in attivo: il San Luigi (1 milione di avanzo), l’ospedale di Alessandria (891 mila), quello di Cuneo (286 mila), con il Mauriziano che manca il pareggio per 216 mila euro.

‘’Gli altri – scrive - sono tutti pesantemente sotto: l’Asl Città di Torino di 72 milioni, la Città della Salute di 25 milioni, l’Asl Vercelli di 36 milioni, il Vco di 33. A scendere, l’Asl Alessandria per 24 milioni, la To5 per 23, l’Asl di Novara per 18. Per gli altri i passivi sono più contenuti e oscillano tutti fra i 3 e i 17 milioni’’.