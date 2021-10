Giornata al Valore Alpino, via libera alla proposta di legge regionale

La commissione ha poi concluso l’esame della Proposta di legge presentata da Davide Nicco (FdI) per istituire la Giornata al valore alpino in Piemonte. L’iniziativa legislativa punta a rendere omaggio a tutti gli Alpini nella giornata del 26 gennaio, che li vide combattere in Russia nella battaglia di Nikolajewka, a cui parteciparono tra gli altri Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli.

La giornata - come ha ribadito Nicco - si caratterizzerà anche con iniziative nelle scuole, borse di studio e progetti formativi. Gianluca Gavazza (Lega) ha aggiunto che la giornata serve a far sì che le giovani generazioni, che non svolgono più il servizio militare, conoscano il sentimento e i valori degli Alpini, che da sempre hanno un rapporto particolare con il Piemonte. Pur da due punti di vista differenti, gli emendamenti di Michele Mosca (Lega) e Diego Sarno (Pd) hanno contribuito a definire il testo definitivo. Lo stesso Sarno ha manifestato diverse perplessità, da rivedere in occasione dell’esame in Consiglio regionale. La proposta è stata quindi votata a maggioranza (nettamente contraria Francesca Frediani di M4o): verrà ora inviata in prima Commissione per la valutazione della norma finanziaria, per poi approdare in Aula.