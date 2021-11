Ticket sanitari, è possibile pagare anche al Cup di Domodossola

Aveva lasciato a dir poco stupiti gli utenti la notizia che non è più accettato il pagamenti dei ticket ospedalieri con l’uso della moneta elettronica. Una decisione che dal 2 novembre riguarda lo sportello bancario di BPM all’interno dell’ospedale San Biagio di Domodossola.

Molti i commenti negativi dopo la pubblicazione della nota dell’Asl su Ossolanews: molte le critiche per la decisione di non ricevere più i pagamenti con bancomat, carte di credito o di debito.

Una scelta sulla quale però Ossolanews ha voluto chiedere chiarimenti all’Asl del Verbano Cusio Ossola.

"Non si può più pagare con la moneta elettronica perché i sistemi informatici della Banca non sono collegati e non dialogano con PagoPa, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attivato anche dalla Regione Piemonte" spiegano dall’Azienda sanitaria locale.

L’Asl rimarca come il sistema di pagamento per le prestazioni all’Domodossola sia migliorativo.

"Da questo mese si può pagare direttamente anche agli sportelli del CUP – dice l’Asl - . Essendo gli sportelli gestiti da una cooperativa, abbiamo assegnato al personale anche il pagamento dei ticket. In pratica al Cup dell’ospedale puoi prenotare l’esame e pagare il ticket. Questo permette di entrare nel circuito Pagopa cosicché il pagamento risulta automaticamente eseguito. Resta anche la possibilità del pagamento online, in tabaccheria o ai punti gialli ma anche al Cup dell’ospedale di Domodossola".