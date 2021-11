Mercato di Domo: spostati in piazza Matteotti i banchi di Madonna della Neve

Sono iniziati i lavori di di riqualificazione nella piazza antistante la chiesa della Madonna della Neve di Domodossola e di conseguenza sono stati spostati i banchi del mercato che storicamente popolano la piazza.

Un tema caldo tra gli addetti del commercio ambulante che già l’anno scorso ha causato non poche polemiche, convincendo l’Amministrazione Comunale a far partire i lavori dai piedi del Calvario anziché da piazza Tibaldi, in modo che le attività commerciali di via Rosmini e Madonna della Neve potessero godere indisturbati della stagione estiva. Scelta che ha garantito sia alle attività locali che ai banchi del mercato un sorta di boccata d’ossigeno dopo il lungo periodo di lockdown causato dalla pandemia.

Ora però, essendo i lavori giunti al “punto caldo”, l’Amministrazione non ha potuto fare a meno di trasferire i banchi in piazza Matteotti, luogo sicuramente migliore, secondo i commercianti, che non la via Marconi, scelta in prima battuta, che risulterebbe più isolata rispetto al resto del mercato.

Ciò che ha messo di malumore i commercianti è stata la questione comunicazione: gli uffici comunali preposti, raccontano i mercatali, hanno inviato una Pec (posta elettronica certificata) solo mercoledì per avvisare dello spostamento allegando una piantina con i posti assegnati.

Arrivati in piazza della stazione questa mattina, sabato 13 novembre, i mercanti raccontano di aver trovato un’agente della Polizia Locale, che con grande cortesia e professionalità, ha spiegato loro che la disposizione era cambiata indicando a ciascuno il nuovo posto assegnato. Il tutto senza una comunicazione preventiva da parte del Comune.

Un altro problema che fanno notare è il passaggio di alcune auto non di servizio proprio davanti ai banchi sulle corsie lasciate aperte per i mezzi di emergenza. Per quanto riguarda la disposizione un proprietario di un banco suggerisce di ruotare il banco che fa angolo tra la piazza della stazione e il corso Ferraris, in modo da rendere più visibile la parte di mercato sorta dinnanzi al supermercato Coop.

Gli ambulanti sono quasi tutti d’accordo: il primo sabato con la nuova disposizione è un po’ presto per tirare delle somme, contando il fatto che novembre storicamente è un periodo piuttosto magro per il mercato domese.

In via Rosmini tra i banchi rimasti al loro posto aleggia la preoccupazione per il futuro, secondo la tabella di marcia, infatti, in gennaio i lavori dovranno interessare i loro stalli con conseguente spostamento.

Non piace la scelta di via Marconi ma ancor meno piace il fatto che l’assegnazione dei posti sia stata fatta d’imperio da parte dell’Amministrazione Comunale senza rispettare la norma che da diritto di scelta ai commercianti con priorità all’anzianità della licenza, c’è anche chi ventila di impugnare l’assegnazione con l’intervento di un avvocato.