Imprese del Nord Ovest: previste 148mila assunzioni entro gennaio

Più lavoro. Le imprese del Nord Ovest hanno programmato oltre 48.000 assunzioni entro la fine di questo mese (36.780 in Piemonte, 9.300 in Liguria, 2.240 in Valle d'Aosta) e quasi 148.000 entro la fine di gennaio prossimo, delle quali 105.580 in Piemonte, 33.840 in Liguria e 6.170 in Valle d'Aosta. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, secondo il quale sono 66.850 in più rispetto al periodo novembre 2020 – gennaio 2021 le assunzioni previste dalle imprese attive nel Nord Ovest.

A livello nazionale, sono quasi 465mila i contratti programmati dalle imprese per novembre, 201mila in più rispetto rispetto allo stesso mese del 2020 e 116mila in più anche a confronto con novembre 2019. Prevale, però, l’offerta di contratti a tempo determinato e toccano i massimi le indicazioni di difficoltà nell’individuazione di profili idonei da assumere: difficili da reperire quasi quattro profili su 10, pari a 179mila profili professionali.

A novembre la difficoltà delle imprese a reperire i profili ricercati riguarda il 38,5% delle entrate previste (poco meno del 40% in Piemonte e Liguria e il 49% in Valle d'Aosta), con un incremento di circa 8 punti percentuali rispetto a novembre 2019. La mancanza di candidati è la motivazione prevalentemente segnalata dalle imprese (22%), seguita dall’inadeguata preparazione dei candidati (13,6%). Le maggiori difficoltà si riscontrano nella ricerca di profili per le aree aziendali installazione e manutenzione (53,8%), sistemi informativi (51,6%), Pprogettazione e R&S (51,1%), produzione beni ed erogazione servizi (42,4%), trasporti e logistica (40,0%).

Tra i profili più difficili da reperire il “Borsino Excelsior delle professioni” di novembre 2021 segnala i fabbri e i fonditori (rispettivamente 61,7% e 57,8%), gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (58,7%), gli artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (58,2%), gli artigiani e operai specializzati di installazione e manutenzione attrezzature elettriche e elettroniche (57,9%), i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (55,2%), i tecnici della salute (49,7%) e gli ingegneri (49,3%).

I settori economici con più elevata difficoltà di reperimento sono costruzioni (53,7%), industrie metallurgiche (50,7%), servizi di alloggio e ristorazione (47,9%), industrie meccaniche ed elettroniche (47,8%), servizi informatici e delle telecomunicazioni (45,2%).

La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con 256mila richieste, pari al 55,1% delle entrate programmate a novembre (+90mila rispetto a novembre 2019), seguiti da quelli a tempo indeterminato con 86mila contratti, pari al 18,6% dei casi (-6mila) e dai contratti di somministrazione con 55mila richieste, pari all’11,8% (+21mila su novembre 2019). Sono 23mila gli altri contratti non alle dipendenze offerti, 17mila i contratti di apprendistato, 8mila quelli di collaborazione e 19mila gli altri contratti di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda gli andamenti tendenziali dei diversi settori economici, si prevedono rispetto a novembre 2019 dati in crescita per le assunzioni dei settori manifatturieri (+40mila) e, in particolare, per le industrie metallurgiche (+16mila), per quelle della meccatronica (+11mila) e per le industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature (+8 mila). Positive anche le prospettive occupazionali del comparto costruzioni (+24mila assunzioni rispetto a novembre 2019), così come dei settori trasporto e logistica (+29mila), servizi alle persone (+7mila) e servizi informatici e delle telecomunicazioni (+6mila).

A livello territoriale, a prevedere i flussi di assunzione più elevati per novembre sono Lombardia (104.300), Lazio (46.240) e Veneto (44.920).