Sul canale Instagram dell’Auxologico il convegno sulla prevenzione del tumore alla prostata

Novembre è il mese della prevenzione del tumore alla prostata e per l’occasione, mercoledì 17 novembre, in diretta alle ore 18:30 sul canale Instagram, Istituto Auxologico Italiano sarà on line con un evento divulgativo che, grazie a una formula singolare saprà trasferire agli utenti in ascolto, le buone pratiche per prendersi cura della propria salute e l’importanza della prevenzione.

L’evento sarà caratterizzato da un’inedita conversazione tra il dott. Andrea Cestari, direttore dell’Unità Operativa di Urologia di Auxologico e Saverio Raimondo, attore e comico italiano che, con i toni della simpatia e della leggerezza, affronteranno un tema delicato come il tumore alla prostata e più in generale della salute maschile. Screening e Check Up sono fondamentali a partire dai 40 anni e fare prevenzione deve diventare una buna abitudine.

Cestari, direttore dell’U.O. Urologia e Andrologia dell’Istituto Auxologico Capitanio, ha da sempre dedicato la sua formazione e crescita professionale alle tecniche minimamente invasive, laparoscopiche dapprima e robotiche successivamente. L’esperienza e la casistica operatoria del dott. Cestari nella chirurgia laparoscopica e robotica in urologia è tra le più ampie e riconosciute in Europa, con invito a partecipare come operatore in numerose sedute di chirurgia in diretta e relatore durante eventi congressuali a livello internazionale e nazionale. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su argomenti urologici che riguardano i vari argomenti della disciplina, nonché di capitoli libri di testo di Urologia.

Saverio Raimondo è un comico italiano. Amato per il suo stile inconfondibile, l'artista è stato scelto nel 2021 per il film Pixar Luca, ambientato in Italia, per prestare la voce al cattivo, ma sono tante le collaborazioni televisive che hanno contribuito a renderlo noto al grande pubblico. Tra queste: Bra - Braccia rubate all'agricoltura con Serena Dandini, Un due tre Stella con sabina Guzzanti, Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Dal giugno 2014 è nel cast di Stand up Comedy su Comedy Central Italia.

La partecipazione all’evento è gratuita e non è necessaria l'iscrizione.