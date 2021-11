Dal Pnrr oltre 9,3 milioni di euro per 25 Comuni del Vco

In arrivo sul territorio Vco oltre 9,3 milioni di euro per 30 interventi che coinvolgeranno 25 Comuni attraverso i fondi stanziati dal Viminale nell’ambito delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel Verbano arriveranno circa 2 milioni e 600 mila euro, il finanziamento più consistente di 800mila euro andrà a Cannero Riviera. In Ossola circa 4milioni e 800mila euro, a Domodossola previsti tre interventi per un totale di quasi 2milioni e 500mila euro. Nel Cusio quasi 2 milioni, 615mila andranno a Omegna.

“Sono risorse importanti che arrivano dall’Europa e che consentiranno di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte - sottolinea il presidente Alberto Cirio con gli assessori alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Marco Gabusi, all’Ambiente Matteo Marnati e all’Istruzione Elena Chiorino -. Continuiamo a raccogliere i primi risultati dell’enorme opportunità che il Pnrr rappresenta e su cui siamo al lavoro ogni giorno”.

In particolare tra i progetti finanziabili erano previsti interventi sul rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.

Questo l’elenco dettagliato delle risorse per i Comuni finanziati.

COMUNE Richiesta

contributo AURANO 200.000,00 BANNIO ANZINO 300.000,00 BAVENO 99.100,00 BOGNANCO 957.000,00 CANNERO RIVIERA 800.000,00 CANNOBIO 415.000,00 CASALE CORTE CERRO 650.000,00 COSSOGNO 97.500,00 COSSOGNO 99.600,00 DOMODOSSOLA 960.000,00 DOMODOSSOLA 580.000,00 DOMODOSSOLA 950.000,00 DRUOGNO 312.602,81 GERMAGNO 40.000,00 GIGNESE 150.000,00 GRAVELLONA TOCE 245.000,00 GURRO 49.909,00 LOREGLIA 120.000,00 MACUGNAGA 220.000,00 OMEGNA 615.000,00 PREMENO 120.000,00 QUARNA SOPRA 87.000,00 QUARNA SOTTO 180.000,00 RE 250.000,00 STRESA 200.000,00 VALLE CANNOBINA 180.000,00 VALLE CANNOBINA 180.000,00 VILLETTE 60.000,00 VOGOGNA 160.000,00 VOGOGNA 60.000,00

9.337.711,81