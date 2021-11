Aree Protette dell’Ossola, un concorso fotografico sul patrimonio culinario

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, che si celebra l’11 dicembre, l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola organizza un concorso fotografico per promuovere il patrimonio culinario e storico che caratterizza il territorio del Parco.

Il contest si inserisce, per il quarto anno consecutivo, tra gli eventi promossi da Reading Mountains, il festival organizzato da Alpine Convention (Convenzione Alpina), la rete di otto paesi europei che promuove la ricchezza culturale delle Alpi.

Il concorso avrà inizio l’11 dicembre 2021 e terminerà l’11 gennaio 2022 e avrà come focus la gastronomia tradizionale del Parco.

Antipasti, primi, secondi, dolci, pani e sughi, le sei categorie tra cui potrai partecipare, se sei un amante della cucina. Il contest si svolgerà sulla pagina FB dei Parchi: la ricetta più amata andrà in finale per essere rivisitata da uno chef ossolano e concorrere per vincere il premio finale!

Se invece ami la cucina, ma non vuoi gareggiare, allora potresti essere il nostro referente. Se conosci bene la tradizione culinaria, siamo contenti di accoglierti per aiutarci a trovare le ricette più interessanti e farle partecipare al contest. Se pensi che questo ruolo faccia per te, scrivici alla mail comunicazione@areeprotetteossola.it.

Maggiori informazioni usciranno nei prossimi giorni sul nostro sito www.areeprotetteossola.it