Le previsioni meteo per il fine settimana

Una saccatura di origine polare, in progressiva discesa dal Mare del Nord verso il Mediterraneo, porterà addensamenti sulle Alpi, più consistenti nella giornata di sabato, e cieli soleggiati in pianura. "Questa situazione sinottica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - determina anche venti tesi da nordovest in quota sulle Alpi per i prossimi giorni, con possibile estensione delle condizioni di foehn alle pianure occidentali domenica, e l'aria fredda in discesa dal nord-Europa contribuirà a far calare le temperature, con valori minimi sottozero fino all'inizio della prossima settimana".

SABATO 27 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle Alpi e sul settore orientale e ampie schiarite sulle zone pedemontane e pianeggianti. Al primo mattino foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure, più probabili su quelle centro-orientali. Precipitazioni: deboli sparse sulle Alpi e sul settore orientale, nevose fin in alta valle. Zero termico: in graduale calo fino ai 700-800 m sulle Alpi e 1200-1300 m altrove, in serata. Venti: moderati localmente forti occidentali sulle Alpi, deboli o moderati tra ovest e sudovest sull'Appennino, deboli prevalentemente occidentali in pianura; rinforzi per locale foehn nelle vallate alpine occidentali fino ai primi tratti pianeggianti

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti sulle Alpi. Precipitazioni: assenti, salvo sporadico nevischio da vento sulle creste alpine nord-occidentali di confine. Zero termico: stazionario sui 1100 m, con valori inferiori ai 700 m sulle creste alpine di confine. Venti: moderati nordoccidentali su Alpi e Appennino, deboli occidentali in pianura; foehn nelle vallate alpine in estensione alle pianure adiacenti