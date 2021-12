Si terrà presso l’Ufficio della Polizia locale di Vogogna, nei giorni 4, 6 e 7 dicembre, dalle 9 alle 12, il ritiro dei sacchi conformi per l’immondizia.

Il Comune ricorda che non sarà più consentito il ritiro in orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, per qulsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe al 0324 87200 oppure scrivendo alla mail anagrafe@comune.vogogna.vb.it