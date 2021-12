Con un brevissimo comunicato il sindaco di Premosello Chiovenda Elio Fovanna rende note le dimissioni della vice sindaca Roberta Varetta:

‘Io sottoscritto Elio Fovanna in qualità di Sindaco del Comune di Premosello-Chiovenda (VB), con profondo rammarico comunico che la Sig.a Roberta Varetta in data 30 novembre 2021, per motivi squisitamente personali, ha rassegnato le proprie dimissioni da Vice Sindaco, Assessore ai Lavori Pubblici e Consigliere Comunale’.