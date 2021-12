CargoBeamer inaugura una nuova rotta tra Kaldenkirchen e Perpignan

A partire dal prossimo anno, il fornitore di servizi logistici CargoBeamer espanderà la propria rete di collegamenti. Dal 10 gennaio 2022 sarà possibile trasportare merci in modo ecologico, su rotaia, tra Kaldenkirchen in Germania e Perpignan, sul confine franco-spagnolo. Il sistema brevettato CargoBeamer permette a tutti i tipi di semirimorchi, container, rimorchi P400, rimorchi refrigerati e cisterne e altri tipi di merci di essere trasportati su rotaia senza bisogno di conversioni da parte dei clienti.

A partire da gennaio saranno inizialmente tre i treni che circoleranno settimanalmente in entrambe le direzioni. Da metà febbraio, la frequenza aumenterà definitivamente a cinque viaggi di andata e ritorno a settimana. Come partner per la trazione, CargoBeamer collaborerà con DB Cargo France (ex Euro Cargo Rail). La nuova rotta franco-tedesca è complessivamente il sesto collegamento della compagnia, che ha aggiunto alla sua rete cinque delle sei linee negli ultimi sei mesi.

Rafforzati gli storici hub in Germania e Francia

CargoBeamer è già attiva in entrambe le località con ulteriori rotte. Con il suo primo collegamento verso Domodossola, la società è operativa a Kaldenkirchen dal 2015, laddove la regione economicamente forte della Germania occidentale e la vicinanza ai mercati belga e olandese assicurano tassi di utilizzo costantemente elevati. A Perpignan, nel sud della Francia, CargoBeamer gestisce la rotta per Calais sulla Manica dall'estate 2021. Da Perpignan esistono poi numerose opzioni per il trasporto marittimo nonché possibilità di proseguimento delle rotte di trasporto verso la Spagna.

Matthias Schadler, amministratore delegato di CargoBeamer intermodal operations GmbH, dichiara: "Dopo avere ampliato notevolmente la nostra rete quest'anno, siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti un'ulteriore e attraente rotta da gennaio 2022. Con l'espansione del servizio a Perpignan, non serviamo solo il mercato del sud della Francia, ma ci posizioniamo anche in direzione del nord della Spagna e della forte regione intorno a Barcellona. Inoltre, l'aggiunta di una nuova rotta rappresenta anche un'importante tappa per lo sviluppo della nostra sede di Kaldenkirchen, dove vogliamo iniziare presto a costruire il nostro terminal di trasbordo".