Possibili disservizi multipli della rete elettrica in Valle Anzasca

Il sindaco del Comune di Vanzone con San Carlo, Claudio Sonzogni, comunica che: “lunedì 13 e martedì 14 dicembre nell’intera Valle Anzasca, potrebbero verificarsi dei disservizi sulla rete elettrica in quanto l’impresa esecutrice dei lavori necessari alla posa della fibra ottica in Comune di Bannio Anzino, ha chiesto la disattivazione temporanea della linea elettrica di media tensione con conseguente interruzione del funzionamento dei diversi ripetitori telefonici e televisivi installati nel territorio di Bannio Anzino”.