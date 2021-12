Volley: Studio Immobiliare VCO Domo campione d'Inverno

Finisce nel migliore dei modi il girone di andata per lo Studio Immobiliare VCO Domo che sabato scorso si è imposto 0 a 3 in casa del Pavic Romagnano (penultimo in classifica).

Con questa vittoria i domesi si aggiudicano il titolo di campioni di inverno finendo a + 3 punti sulla seconda in classifica il Volley Montanaro e + 5 punti sulla terza, l’Acqui Terme.

Una marcia quasi perfetta per i ragazzi di De Vito che hanno sfiorato l’en plein perdendo solo una gara, nella seconda giornata, in casa dell’Alessandria.

La partita di sabato non ha avuto troppa storia: i domesi hanno controllato tutto il match senza mai andare in difficoltà, ad eccezione di un piccolo frangente all’inizio del primo parziale e di un altro sul finire del terzo, prontamente rimesso in carreggiata grazie alla maggiore esperienza degli ossolani. I set sono finiti rispettivamente 21-25, 17-25 e 22-25 con Agostino (assente in panchina coach De Vito) che ha fatto ruotare tutti gli undici a disposizione (assente ancora il regista Savoia per un problemino fisico fortunatamente in fase di recupero).

La squadra domese ha scritto una bella pagina di questo sport e di questo territorio. Un girone di andata con questo bottino di punti e chiuso in prima posizione in classifica, non si era mai visto, neanche nell’anno della promozione in Serie C (stagione 2011/2012).

Ovviamente ancora non si è vinto niente e questa cosa è ben chiara nell’ambiente domese. Il campionato sarà ancora lungo e difficile, se si pensa che nel girone di ritorno Domodossola dovrà affrontare 5 gare su 8 in trasferta e poi dovrà combattere nei play-off. Tuttavia rimane l’orgoglio per aver terminato questa prima fase davanti a tutti, dimostrando che il movimento pallavolistico ossolano è vivo più che mai.

Si tornerà in campo domenica 16 gennaio a Torino, contro il Reba Volley, in una giornata che sarà già un crocevia del campionato (si disputerà infatti lo scontro diretto tra Montanaro ed Acqui Terme, seconda e terza in classifica).