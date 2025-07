La Rappresentativa Under 14 Vco conquista il terzo posto al Torneo delle Province

Domenica 29 giugno 2025, la Rappresentativa Under 14 della Figc-Lnd Delegazione Vco ha chiuso la stagione 2024/2025 con un prestigioso terzo posto nella final four del Torneo delle Province, disputata ad Orbassano, in provincia di Torino. Sul campo di via G. Marconi, i giovani atleti guidati dal selezionatore Vincenzo Castanò hanno affrontato due partite intense sotto lo sguardo attento delle massime cariche del calcio regionale.

La semifinale contro la Rappresentativa di Cuneo si è rivelata una sfida impegnativa: i ragazzi del Vco hanno subito tre reti, le uniche incassate durante tutto il torneo, e sono usciti sconfitti con il punteggio di 3-1. L’unico gol della squadra è stato firmato da Matteo Clinco, che ha dato prova di grande determinazione nonostante l’esito negativo.

Nel pomeriggio, però, la voglia di riscatto ha preso il sopravvento. Alle 16:00 la finalina per il terzo e quarto posto ha visto i giovani del VCO dominare la rappresentativa di Torino città con un primo tempo praticamente perfetto, concluso con un netto 4-0. Le quattro reti sono arrivate tutte nella prima frazione grazie alle marcature di Giovanni Iardella, una doppietta di Matteo Clinco e Cristiano Reginato. L’approccio aggressivo e determinato sin dai primi minuti ha messo subito in difficoltà gli avversari, incapaci di reagire efficacemente.

Nel secondo tempo Torino ha provato a farsi più presente in attacco, ma si è trovata davanti un portiere in stato di grazia: Ivan Ingletti, dopo una prestazione già magistrale al mattino, ha confermato il suo valore con interventi decisivi, parate spettacolari e uscite coraggiose che hanno blindato la porta del VCO.

Lo staff della Delegazione Vco ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, che assume ancora più valore se si considera il bacino di giovani più ristretto rispetto a quello delle province di Cuneo e Torino. La competizione ha così segnato la conclusione di una stagione ricca di impegno e crescita per questi giovani talenti.

A rendere possibile questo successo è stata la collaborazione di un gruppo affiatato, fatto di ragazzi provenienti da diverse società del territorio, uniti dall’obiettivo comune di rappresentare al meglio il VCO. Tra i protagonisti della squadra, oltre a Clinco, Iardella e Reginato, spiccano nomi come Beltrami, Gattei, Mangialardo, Nini, Caffone, Frassetti, Falcioni, Sirro, Spadone, Affaoui, Caretti, Barcella, Bego, Cova, Jorrin Mesa e Ruscigno.

Il lavoro dello staff tecnico e dirigenziale, guidato da Castanò e affiancato da Maurizio Iulita, insieme al supporto prezioso di medici, massaggiatori e dirigenti accompagnatori, ha contribuito a creare le condizioni ideali per questo traguardo.