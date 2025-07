Bene la Caddese al campionato piemontese di corsa in montagna a Rivera di Almese

Domenica 29 giugno il team Caddese ha ottenuto un ottimo risultato al campionato piemontese a staffetta di corsa in montagna, disputato a Rivera di Almese (Torino). La gara, intitolata “Giro dei 2 Monti”, ha visto la partecipazione di 27 staffette, con alcuni dei migliori atleti piemontesi impegnati su un percorso tecnico e impegnativo di 7 km e 355 metri di dislivello da affrontare singolarmente da ciascun concorrente.

La staffetta maschile del Team Caddese, composta da Lorenzo Fadino, Alessandro Borgotti e Andrea Menegaz, ha conquistato il sesto posto nella classifica generale, piazzamento di prestigio considerando che le prime cinque posizioni erano appannaggio delle squadre assolute. Il team si è invece imposto in maniera netta nella categoria Promesse Senior, confermandosi così leader di categoria.

Il prossimo appuntamento per il Team Caddese è fissato per domenica 6 luglio a Vagna, dove, in collaborazione con la festa del Gruppo Alpini, si terrà una gara valida come prova di Campionato di corsa in montagna Fidal Vco. Le competizioni del Settore Giovanile inizieranno alle ore 10:00 presso l’area della Festa Campestre.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.caddese.it nella sezione eventi o contattare direttamente Francesco al numero 349-4739756.