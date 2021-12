Nevicate, il sindaco di Pallanzeno ringrazia Protezione Civile e operatore comunale

Il sindaco di Pallanzeno Giampaolo Blardone ha voluto inviare una lettera di ringraziamento per quanti hanno provveduto alla pulizia delle strade in occasione della scorsa nevicata:

È tempo di inverno e di prime nevicate.

Con le precipitazioni nevose verificatesi la scorsa settimana nel giorno dell’Immacolata, la squadra della Protezione Civile e l’operatore comunale di Pallanzeno si sono fatti, come sempre, trovare pronti.

Appena i fiocchi hanno smesso di cadere nel primo pomeriggio si sono messi all’opera e hanno pulito le vie del Paese e i marciapiedi, i cortili delle Scuole, il cimitero, la piazza davanti alla Chiesa, tutti luoghi in cui si svolge la vita della Comunità.

Per questo impegno e per il servizio offerto, che è una vera risorsa per Pallanzeno e un esempio di come ancora oggi il bene comune e l’altruismo possano essere messi al centro del proprio operato, il sindaco e l’Amministrazione Comunale vogliono esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per rendere subito agibili le strade del paese dopo la nevicata, consentendo con il loro lavoro di migliorare la vita di tutti.