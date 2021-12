Domodossola, domenica s'inaugura il parcheggio intitolato a Padre Michelangelo

Sarà inaugurato domenica 19 dicembre, dopo la messa delle 10.30, il parcheggio dedicato a Padre Michelangelo. ricavato alla Cappuccina nell'area antistante la chiesa. A settembre erano iniziativi i lavori nell'area di proprietà dell'Ordine dei frati Cappuccini. L'opera è stata possibile a seguito dei contatti intercorsi tra il parroco, Padre Fausto Panepinto, l'amministrazione e l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

L'area, di proprietà dei cappuccini, è stata concessa in comodato d’uso gratuito trentennale al Comune di Domodossola; il costo dell'intervento è di 55 mila euro.

Un'opera importante anche per l'amministrazione in quanto si trova in prossimità di alcuni servizi di pubblico interesse quali il plesso scolastico “Kennedy”, l’Associazione Centri del VCO Onlus (Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria e di Neuropsichiatria) e la Parrocchia di S. Antonio. La sistemazione dell'area, che era un sogno di Padre Michelangelo, era tanto attesa dal quartiere. Nel parcheggio è stata posata, qualche giorno fa, una statua che raffigura ad altezza reale il frate.

Padre Michelangelo originario di Cuzzego nato nel 1923 e morto nel 2009 e stato il fondatore della parrocchia, detta “La Cappuccina”, attorno alla quale per sua volontà sorsero diverse opere l’asilo, la Chiesa, la Casa del Fanciullo ora casa “Letizia francescana”, infine, gli impianti sportivi e la radio. Il monumento è stato realizzato da un artista toscano.