Terapia intensive quasi piene in Canton Vallese

"Sono rimasti solo tre letti disponibili in terapia intensiva, ma che devono rimanere liberi per le urgenze e la chirurgia. Per questo abbiamo diminuito le operazioni del 30% nella parte francofona e del 50% nell'Alto Vallese". È il quadro della situazione nel cantone, fornito dal direttore generale dell'Ospedale del Vallese Eric Bonvin. E’ quanto riportava sabato la Televisione svizzera in un servizio sulla diffusione del Covid oltre confine. ‘’ Nel resto della Romandia – sottolinea la tv svizzera - il CHUV di Losanna ha sospeso il 45% degli interventi, è stato rinviato il 18% a Ginevra, il 20% a Neuchatel, il 10% a Friburgo e il 33% nel Giura’’.