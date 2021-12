Gandolfi (Lega): "Un'opposizione costruttiva non vuol dire asservita e silente"

"Al sindaco danno fastidio le interrogazioni? Ce ne faremo una ragione, anzi siamo già pronti a presentarne altre. Siamo in consiglio comunale per fare il nostro lavoro al servizio della città, non a servizio del Sindaco. Abbiamo detto dall’inizio che avremmo fatto un’opposizione costruttiva, questo non vuol dire asservita e silente. Stendiamo un velo pietoso invece sul presidente del consiglio e sulla sua gestione dell’aula. Rimandato a settembre. Infine, sorridiamo alle accuse di protagonismo, evidentemente qualcuno vuole l’esclusiva".

Così in una nota la consigliera comunale della Lega Salvini Piemonte, Maria Elena Gandolfi.