La Regione conferma gli stanziamenti alle Agenzie per la casa

Il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni , ha presenziato nel pomeriggio di martedì 21 dicembre, in collegamento remoto, alla conferenza stampa organizzata a Torino dall’assessorato regionale ai Servizi sociali.

Con Marchioni sono intervenuti anche i numeri uno di Atc Piemonte Centrale e Sud, Emilio Bolla e Paolo Caviglia.

L’incontro coi giornalisti è stata l’occasione per fare il punto sulle politiche in corso sulle case popolari alla luce dell’emergenza pandemica che, nel corso degli ultimi venti mesi, ha acuito le necessità abitative degli utenti Atc. Caucino ha sottolineato le difficoltà oggettive per le tre agenzie piemontesi, ma ringraziato i presidenti per l’enorme e positivo lavoro svolto a favore dei territori.

L’amministrazione regionale ha quindi confermato il sostegno e l’appoggio alle Atc con stanziamenti che serviranno per avviare nuovi cantieri in direzione di una sempre più marcata sostenibilità ambientale. Al riguardo, vale ricordare che proprio di recente la stessa Caucino ha preso parte al taglio del nastro di 16 appartamenti green ricavati all’interno di una palazzina di proprietà di Atc a Novara, un progetto che ha ricevuto finanziamenti europei e regionali e che è stato oggetto di pareri favorevoli e delle riprese delle telecamere Rai.

Dal canto suo Marchioni ha fornito i numeri dell’ente che presiede e che opera nel quadrante delle province di Vco, Novara, Biella e Vercelli, ringraziato Caucino per la fattiva collaborazione (“un’assessore brava e capace, i risultati che sto portando e porterò a casa sono dovuti a lei”), i colleghi Bolla e Caviglia “coi quali il confronto è sistematico” e "tutti i dipendenti Atc per lo sforzo professionale che compiono ogni giorno”.

Lo stesso Marchioni ha ricordato che, grazie ai fondi del Pnrr, al super bonus e non solo, sono partite e partiranno prossimamente un serie di opere di risanamento. “L’unico rischio – ha evidenziato – è quello di non riuscire a sfruttare al meglio i tanti finanziamenti, ma stiamo lavorando per evitarlo”.

È stata infine evidenziata la necessità di intervenire normativamente per sfrattare i furbetti che occupano abusivamente residenze che dovrebbero andare alle persone davvero bisognose.

All’incontro svoltosi nella sala Viglione di Palazzo Lascaris era presente anche il presidente del gruppo Lega Salvini, Alberto Preioni