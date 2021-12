Gli auguri del sindaco di Varzo Bruno Stefanetti

A nome dell'Amministrazione e mio personale formulo i più sentiti Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i Varzesi, turisti, villeggianti che si trovano in questo periodo nel nostro bellissimo paese.

Auguro a tutti di trascorrere le feste natalizie in armonia e serenità con l'auspicio che questo lungo periodo di difficoltà -legato alla drammatica pandemia di dimensione mondiale- con l'incremento delle vaccinazioni, il rispetto delle indicazioni e prescrizioni per il contenimento del COVID, il senso civico finora dimostrato dalla stragrande maggioranza dei cittadini, possa essere superato in tempi ragionevoli e risolversi già nel prossimo anno.

Come sapete la curva dei contagi anche in Piemonte è in aumento le uniche soluzioni scientifiche e tecniche che si possono attuare nel contenerne la diffusione sono quelle di vaccinarsi -nell'interesse di ciascuno e di tutti- e di rispettare le norme di contenimento fissate dal Governo e dalle Regioni.

Invito tutti ad attenersi, come peraltro fatto in passato dalla stragrande maggioranza dei Varzesi che ringrazio, alle indicazioni delle Autorità e, comunque, invito tutti a non lasciarsi andare alla rassegnazione ed a non perdere la speranza di un prossimo anno migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto convinti che:

"davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati olle spalle"