Ridistribuite le deleghe a giunta e consiglieri a Premosello Chiovenda

L'Amministrazione Comunale di Premosello Chiovenda porta a conoscenza della comunità che la continuità amministrativa della macchina comunale rimane garantita dall’impegno costante e competente dei Consiglieri a cui il Sindaco ha conferito deleghe e incarichi, in parte in prosecuzione e in parte nuove.

Deleghe e incarichi che permetteranno di coprire appieno le esigenze che ha la nostra comunità di vedere soddisfatte le necessità del paese avendo a disposizione persone qualificate e disponibili a ricoprire i ruoli e svolgere i compiti che sono stati a loro così assegnati:

Elio Fovanna Sindaco con delega alla polizia locale; artigianato; rapporti con i Consorzi montani; commercio; occupazione e lavoro; affari generali; rapporti con altre Istituzioni, personale.

Massimo Macchi Vicesindaco con delega: bilancio e tributi, programmazione economica e finanziaria; valorizzazione del patrimonio.

Corrado Zonca Assessore con delega: urbanistica; edilizia privata; paesaggio; ambiente; Protezione Civile; trasporti e viabilità; opere pubbliche e programmazione urbanistica.

Salvatore Addamo Consigliere con incarico: servizio di sicurezza e controllo del territorio; responsabile del “piano neve"; pulizia strade e verde pubblico; cimitero; rapporti con ConserVCO; controllo manutenzione del patrimonio comunale; viabilità e trasporti; Protezione Civile.

Annalisa Deregibus Consigliere con incarico: Consorzio dei Servizi Sociali (CISS); referente Residenza Integrata Socio Sanitaria (RISS).

Piera Magistris Consigliere con incarico: referente della Biblioteca comunale; pari opportunità; cultura; istruzione; politiche della terza età; volontariato.

Maddalena Manera Consigliere con incarico: gestione soprt e politiche giovanili; promozione e valorizzazione turistica; rapporti con il Parco Nazionale Val Grande; rapporti con le Associazioni.

Davide Tonelli Consigliere con incarico: realizzazione operativa di sport e politiche giovanili; servizi informatici.