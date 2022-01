Mapei, secondo gruppo chimico in Italia per fatturato

Mapei, gruppo proprietario dello stabilimento Vinavil di Villadossola, è per fatturato la seconda azienda chimica italiana. Il Gruppo Mapei, leader mondiale nella produzione di adesivi e prodotti chimici per l’edilizia, vanta un fatturato di 2,8 miliardi di euro. Il gruppo della famiglia Squinzi è preceduto solo da Versalis (Eni) che nel 2020 ha venduto prodotti per 3,3 miliardi di euro ed è seguito dal Gruppo Bracco, società specializzata nei mezzi di contrasto per immagini diagnostiche con 1,2 miliardi di fatturato nel 2020.

Lo scrive, analizzando la situazione dell’industria chimica italiana, il sito TrueNumb3rs, il primo sito di datajournalism in Italia. Il report spiega che l’industria chimica italiana vale 228 miliardi di euro. In Italia sono presenti più di 3000 imprese chimiche che producono circa 300mila posti di lavoro per personale altamente specializzato. L’Italia è il decimo produttore chimico nel mondo e il terzo in Europa.