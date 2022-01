Puntuale il 92 per cento dei treni... quelli svizzeri

‘’I treni raramente sono stati così tanto puntuali come nel 2021: nel complesso è stato il secondo risultato migliore in assoluto, anche se con differenze legate alle stagioni e alle regioni’’. Lo si legge su un comunicato diramato oggi dalle Ferrovie. Tranquilli…. Non si tratta di quella italiane, dove i treni viaggiano in continuo ritardo su tutta la rete e come sa chi viaggia sulla linea tra Domodossola e Milano.

Il comunicato è delle Ffs, le Ferrovie federali svizzere. Che annunciano che ‘’lo scorso anno, il 91,9% dei treni del traffico viaggiatori è stato puntuale, ovvero è arrivato nella stazione di destinazione con meno di tre minuti di ritardo’’.

Nel 2021, la puntualità dei treni ha quindi notevolmente superato il valore target del 90,5% fissato dalle stesse FFS. ‘’Per la clientela – dicono le FFs - questo ha determinato una puntualità di coincidenza importante: il 98,9% dei viaggiatori è riuscito a effettuare il cambio previsto, portando il valore finale leggermente al di sopra dell’obiettivo del 98,8%.’’

Il 91,9 per cento rimane però un miraggio per chi viaggia invece sulla rete ferroviaria italiana.