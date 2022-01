Il medico di Premosello va in pensione, la minoranza scrive all'Asl per aprire uno sportello temporaneo per il cambio del dottore

Dalla minoranza di Premosello Chiovenda la richiesta ai vertici Asl di aprire uno sportello temporaneo per il cambio medico nei locali dell'Asl del paese.

“Tenuto conto che il dottor Nicolò Pasquale andrà in pensione a breve e che, dunque, si rende necessario effettuare il cambio medico per circa 1200 persone di Premosello Chiovenda, oltre che per alcuni cittadini di Ornavasso e Anzola d’Ossola, chiediamo di attivare presso alcuni locali del centro vaccinale uno sportello con personale amministrativo Asl per pochi giorni per il cambio del medico” scrive nella sua richiesta il capogruppo di minoranza Andrea Monti.

“Tale servizio permetterebbe ai cittadini di Premosello e delle frazioni di evitare il trasferimento a Domodossola presso il Distretto e, dunque, evitare di congestionare tale sportello già oltremodo sotto pressione” spiega Monti.

“Lo sportello di Premosello-Chiovenda, per la sua posizione strategica, potrebbe ricevere anche i cittadini di Ornavasso e Anzola D’Ossola. Si resta in attesa fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente richiesta che risulterebbe di fondamentale importanza per l’utenza più debole (anziani e persone non automunite) costituente la maggioranza dei pazienti , si ritiene risulterebbe vantaggiosa , anche per l’azienda sanitaria” conclude Monti.