Domo ha celebrato la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia FOTO

Si sono svolte questa mattina, le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che anche quest’anno hanno visto la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche, studenti e cittadini.

Il momento commemorativo ha preso avvio alle 10 al Parco delle Rimembranze con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto, per poi proseguire in largo Madonna della Neve, dove si sono tenuti l’alzabandiera, la deposizione della corona ai caduti e la lettura della preghiera per la Patria.

La cerimonia è proseguita con l’intervento delle autorità e l’orazione ufficiale. Nel suo discorso, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha richiamato il significato della ricorrenza, “Oggi onoriamo con rispetto e commozione i caduti di tutte le guerre e le Forze Armate che, con dedizione, difendono ogni giorno la nostra sicurezza e la nostra libertà. Purtroppo – ha sottolineato Pizzi – la guerra continua a segnare il presente"

Le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate proseguiranno domenica 9 novembre nella frazione di Monteossolano. Il programma prevede la Santa Messa alle ore 10, seguita dall’omaggio ai caduti e dai saluti delle autorità locali.