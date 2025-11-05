Domodossola ricorda Nassiriya: un tributo ai caduti del 2003

A ventidue anni dall’attentato di Nassiriya, in cui persero la vita 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “G.B. Scapaccino” di Domodossola, in collaborazione con il Comune di Beura Cardezza, promuove una cerimonia commemorativa per ricordare il sacrificio di chi serviva il Paese in missione di pace.

Il programma della giornata prevede, alle ore 10:15, la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale al Monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, situato in via Caduti di Nassiriya a Domodossola, di fronte alla Caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri in Regione Nosere.

A seguire, alle ore 11:00, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio, officiata dal Cappellano Sezionale don Paolo Cavagna presso la Parrocchia di San Giorgio Martire a Beura Cardezza.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili e militari, insieme alle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, in un momento di raccoglimento e memoria collettiva aperto a tutta la cittadinanza.