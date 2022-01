Abbigliamento e accessori personalizzati: trend di vendite positivo per sciarpe e cappellini

Nell’ambito della promozione aziendale, l’importanza che giocano abbigliamento e accessori personalizzati è ancora oggi fondamentale.

Il motivo principale è da attribuire al fatto che si tratta di articoli di indubbia utilità, motivo per cui aumentano le probabilità che i destinatari dell’omaggio, che si tratti di clienti o dipendenti, scelgano effettivamente di impiegarli nel proprio quotidiano, dando vita a una diffusione del brand efficace e, al tempo stesso, non invasiva.

Attualmente, tra i prodotti più richiesti dalle imprese, insieme a t-shirt e polo, che sono dei veri e propri evergreen della promozione aziendale per quello che riguarda l’abbigliamento, è possibile annoverare anche accessori come sciarpe e cappellini, indispensabili per proteggersi dalla rigidità dei mesi invernali e sempre bene in vista.





Le sciarpe personalizzate: fondamentali per affrontare il freddo dell’inverno

Al giorno d’oggi per realizzare abbigliamento e accessori promozionali è possibile sfruttare anche le risorse sul web messe a disposizione dai portali specializzati nei servizi di stampa online, come per esempio Fullgadgets, vero e proprio punto di riferimento del settore, che si contraddistingue per la ricca proposta e l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi articoli.

Affidandosi a Fullgadgets.com, per esempio, si può procedere alla creazione di sciarpe personalizzate online con iniziali e senza, con la possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di modelli, colori e materiali differenti.

Più nel dettaglio, è possibile trovare questi articoli in acrilico, viscosa o pile sia a tinta unita che a fantasia, come quelle a righe, a quadri con frange, a trecce oppure sportive.

Queste ultime possono essere utilizzate dai tifosi per avere sciarpe personalizzate con lo stemma della squadra del cuore o dallo stesso club per fini pubblicitari.

Inoltre, i portali di riferimento nel settore, tenendo conto delle esigenze del cliente, possono consigliare l'uso del ricamo o della stampa digitale. Chi desidera regalare o avere un articolo estremamente ricercato può optare per il ricamo, il quale è idoneo per le sciarpe su cui sono inserite le iniziali dell’azienda, del proprio nome o di quello a cui il bene è destinato, invece, la stampa digitale è una tecnica perfetta per creare articoli casual e accattivanti.

Grazie a queste tecniche di stampa di ultima generazione, i portali che offrono servizi di stampa online sono in grado di realizzare un lavoro attento al dettaglio. Oltretutto, i medesimi inviano, gratuitamente, agli utenti la bozza grafica, permettendogli di visionare l’articolo personalizzato, prima che il cliente proceda all’acquisto.

Tale servizio è una garanzia per il consumatore il quale può, in un secondo momento, chiedere o di apportare delle modifiche o di poter scegliere una tecnica di stampa diversa.

Infine, il cliente ha la possibilità di contattare i professionisti sia per vie brevi che per posta elettronica ordinaria.





I cappelli personalizzati adatti a tutte le stagioni

Naturalmente, i migliori portali di riferimento del settore assicurano agli acquirenti tutti i servizi suindicati per ogni articolo.

Infatti, anche i cappelli possono essere personalizzati con stampa o ricamo. Rispetto alle sciarpe che è un capo prettamente invernale, i medesimi sono usati tutto l’anno da coloro che intendono proteggersi dal freddo o dal sole.

Sul sito web gli store mettono a disposizione diversi modelli di materiale e colori differenti sia per adulti che per bambini, come coppole, visiere, cappellini army, baseball, snapback, panama e molti altri. Il cliente può scegliere qualsiasi prodotto che meglio soddisfi i suoi bisogni.

Da ultimo, e non per minore importanza, lo stesso ha possibilità di calcolare il preventivo del proprio acquisto.