Cosa sono le ONLUS e come funzionano le donazioni

Nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese, accanto allo Stato e al mercato, opera un pilastro fondamentale, vitale e incredibilmente variegato: il Terzo Settore.

Per anni, il termine più noto per identificare molte di queste realtà è stato ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), un acronimo che indicava enti impegnati in attività di solidarietà e di interesse collettivo.

Con la recente Riforma del Terzo Settore, questo mondo è stato riorganizzato all'interno del Registro Unico Nazionale (RUNTS), con nuove qualifiche come ODV (Organizzazione di Volontariato) o APS (Associazione di Promozione Sociale), ma la missione di fondo di queste organizzazioni rimane la stessa: operare senza scopo di lucro per il bene della comunità. Sostenere queste realtà attraverso le donazioni è il motore principale che ne alimenta l'azione, per questo comprendere come funzionano le donazioni alle onlus e agli altri Enti del Terzo Settore è fondamentale per supportare queste realtà.

Gli enti del Terzo Settore

Gli enti che appartengono a questo settore sono numerosi: troviamo organizzazioni impegnate nell'assistenza sociale e sanitaria, che offrono supporto a persone con disabilità, anziani soli, famiglie in difficoltà economica o malati terminali; altre si dedicano alla tutela dell'ambiente e degli animali, portando avanti progetti di conservazione di specie a rischio, di rimboschimento, o gestendo rifugi che si prendono cura di animali abbandonati. C'è poi il mondo della cooperazione internazionale, che interviene in contesti di emergenza umanitaria, e quello della ricerca scientifica, che lavora per trovare cure a gravi patologie. Non mancano le associazioni che promuovono la cultura, tutelando il patrimonio storico o gestendo teatri di comunità che mantengono vive le tradizioni locali.

Le donazioni sono fondamentali

Sebbene possano ricevere fondi pubblici, questi sono spesso legati a progetti specifici e possono avere tempi di erogazione lenti. Le donazioni dei cittadini, invece, garantiscono un'indipendenza fondamentale: permettono di coprire i costi operativi essenziali (affitti, utenze, stipendi del personale qualificato) e forniscono la flessibilità necessaria per agire con rapidità nelle emergenze e per avviare progetti innovativi non coperti da bandi pubblici.

Diverse tipologie di donazione

Esistono diverse forme per sostenere una causa: la donazione in denaro "una tantum" è un aiuto prezioso e immediato; la donazione regolare, con un piccolo contributo mensile, è ancora più strategica, perché garantisce una stabilità che permette di pianificare a lungo termine. Oltre al denaro, è possibile contribuire con la donazione di beni materiali, verificando sempre con l'ente le sue necessità, o con la donazione del proprio tempo attraverso il volontariato, un contributo di immenso valore. Infine, il lascito testamentario permette di proiettare i propri valori nel futuro, lasciando una parte del proprio patrimonio a una causa in cui si è creduto. A queste si aggiunge il 5x1000, un gesto a costo zero con cui si destina una quota delle proprie imposte a un ente specifico.

Come fare una donazione

Sostenere queste realtà è un processo semplice, ma che richiede alcune attenzioni. Il primo passo è scegliere un'organizzazione di cui ci si fida, verificandone la trasparenza attraverso il sito web e la consultazione del bilancio sociale. Per effettuare la donazione, è sempre preferibile utilizzare metodi di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito), che non solo garantiscono la sicurezza, ma sono anche il requisito per poter usufruire dei benefici fiscali. La legge italiana, infatti, prevede detrazioni o deduzioni per le onlus donazioni e per quelle agli altri enti iscritti al RUNTS.

Sostenere MSF

Un esempio emblematico di come le donazioni si trasformino in azione è quello di Medici Senza Frontiere. Questa organizzazione medico-umanitaria, che vive quasi esclusivamente del sostegno di privati, trasforma ogni contributo in un intervento salvavita. Grazie alle donazioni può garantire la propria indipendenza e neutralità, portando cure mediche in contesti di guerra, epidemie o catastrofi naturali, spesso dove nessun altro arriva. Una donazione si traduce in vaccini, in cibo terapeutico, in un kit chirurgico, in un gesto di umanità che supera ogni confine.