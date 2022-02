“Ma il pazzo sono io o voi?”

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

invio questa lettera indirizzata agli Ossolani, poiché ritengo sia di generale interesse, seppure degli Ossolani non abbia alcuna fiducia e meno ancora degli Italiani. Perché? Guardateli, basta guardarli questi cittadini. Tutti? Non tutti, ma la scienza si serve di statistiche, la fisica, la matematica, dunque la statistica varrebbe pure per le scienze umane.

Se questo è vero, allora non tutti, non proprio tutti gli esseri umani sono degli imbecilli, ma i più lo sono. Perché? La propaganda, ecco la risposta: basta usarla e ne farai quel che più ti piacerà, degli automi. Ed è ciò che accade. Una prova? Il “costrutto” anti-covid, un inganno fragoroso che pure quasi nessuno ha voluto comprendere. Tutti schierati, comprati, a partire dall’informazione. I medici? Come possiamo loro credere? Tutti i casi di malasanità non hanno insegnato nulla? Gli informatori scientifici, le regalie, le pubblicazioni da loro firmate e finanziate dalle case farmaceutiche non sono mia invenzione. Vai dal medico di base e te li trovi in coda questi “informatori” come un qualsiasi paziente. Normale? Così negli ambulatori ospedalieri, vestiti a festa, come per andare a messa. La scienza? Ma di cosa parliamo? È finanziata dagli eserciti, serve per distruggere e poi, se è il caso, guarire. Ora ci sarebbe l’obbligo vaccinale per chi ha più di cinquant’anni o è lì prossimo. No vax esclusi, pure esasperati, integralisti, gli altri si accodano. E le leggi, quelle “supreme”. Non esistono, messe sotto il tappeto come polvere. Quindi che si fa? Si va presso una “piattaforma” dove ammanniscono il “vaccino”, per obbligo di “legge”, pena una sanzione di 100 euro, con la “Agenzia delle Entrate” già allarmata, e si firma il “consenso informato” neppure davanti al medico “vaccinatore”, dinanzi a un generico “operatore” come avvenuto fino a oggi. Firmare il consenso informato per ricevere un “farmaco” per il quale si è obbligati per legge, pena il divieto quasi totale di circolazione (green pass) e l’ammenda? Ma il pazzo sono io o voi?

Sul fatto che si tratti di un obbligo relativo a un vaccino sperimentale fino almeno al 2023 sorvolo, come sorvolo su tutti i rapporti di segno opposto a questa “croce”, così faccio relativamente alle leggi europee che obbligatorio non lo vorrebbero.

Summum ius summa iniuria. (Marco Tullio Cicerone)

Io non ci sto.

Rocco Cento