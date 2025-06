Una lettrice ci scrive per la questione disco orario di via Zonca a Villa

Al Sindaco e ai consiglieri di minoranza del Comune di Villadossola. Sono Eleonora Neri, abito a Villadossola in Via Zonca e avrete già letto il mio nome quando con alcuni residenti abbiamo segnalato il problema disco orario alla stampa. Ma probabilmente lo avrete già dimenticato, visto che non siamo stati minimamente considerati, né prima né dopo. Ho ricevuto una multa per il disco orario il 10 giugno alle ore 9,56 nel posteggio davanti al parco giochi di via Zonca.

Volevo complimentarmi con i vigili urbani per la loro efficienza, in quanto alle 9,56 non avrei dovuto essere soggetta al controllo siccome, da ignorante, penso che fino alle 11 avrei potuto occupare il posto auto (2 ore dalle 9).

Ma lasciamo stare, tornando a casa ieri dal lavoro ho dimenticato di esporre il disco orario indicando le ore 9....grave colpa lo ammetto e pago. Vorrei però sottoporre qualche foto alla vostra attenzione e fare una domanda: Dove sta chi deve controllare quando gli avventori del parco lasciano l'auto x ben oltre le 2 ore e soprattutto occupando anche il posto disabili?