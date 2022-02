Pallanzeno, lavori del Comune per 250mila euro

Investimenti per 250.000 euro sul territorio comunale di Pallanzeno. A giorni inizieranno i lavori che riguarderanno diverse opere. Nello specifico riguarderanno:

Il miglioramento dell’illuminazione pubblica mediante la sostituzione delle vecchie lampade a bulbo con lampade di nuova generazione a led, con conseguente risparmio dei consumi energetici, per un importo di € 35.000;

La sostituzione del tetto della palestra comunale con smontaggio, pulizia e riposizionamento dei pannelli fotovoltaici che porterà ad un miglioramento della produzione di energia elettrica, per un importo € 35.000;

Interventi di sistemazione idrogeologica, di pulizia e manutenzione di vari rii presenti sul territorio comunale, per un importo di € 72.000;

Il rifacimento del marciapiede lungo la strada provinciale nel tratto che va dal passaggio a livello al cimitero, per un importo di € 35.000;

Lavori vari di manutenzione concernenti il palazzo comunale, il cimitero ed altri edifici di proprietà comunale, per un importo di €25.000;

Sono inoltre attualmente già in corso i lavori di sostituzione delle caldaie nei vari edifici di proprietà comunale adeguandoli alle normative vigenti, per un importo di € 50.000.

Infine sono in fase di progettazione ulteriori lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede lungo la Via Provinciale nel tratto che va dal passaggio a livello all’imbocco della Via Puccini, per un importo di circa € 106.000 per il quale è stato richiesto il finanziamento al Ministero dell’interno.

“È un programma di interventi articolato che andrà sicuramente a migliorare la qualità della vita e l’offerta dei servizi in Comune” sottolinea il sindaco Gianpaolo Blardone che esprime “un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno contribuito all’ottenimento di un risultato così importante per una piccola comunità come quella di Pallanzeno”.