Villa approva il rendiconto dell'esercizio finanziario

Era l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024 il solo punto interessante della seduta consiliare in programma a Villadossola ieri sera. Esercizio che, ha detto l’assessore alle finanze Stefano Cittadino, conferma che ‘’l’ente non è deficitario e che non si segnalano debiti fuori bilancio. Non siamo in dissesto ed abbiamo in buon fondo cassa a fine dicembre 2024 ''.

Un quadro, secondo la maggioranza,che ‘’consente anche di raggiungere gli obiettivi prefissati’. E, come ha spiegato il capogruppo di maggioranza, Massimo Gervasoni, ‘’conferma un bilancio equilibrato che soddisfa le necessità dei cittadini’’.

Esercizio finanziario che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre si è astenuta l’opposizione. Il gruppo Uniti per Villa ha stigmatizzato ‘’la mancanza di prospettiva e progettualità politica anche in relazione ad un avanzo di amministrazione che supera i 690 mila euro. E' un bilancio equilibrato con la presenza di lavori importanti'’.

Il capogruppo della minoranza, Mauro Ferrari ha elencato i numeri che evidenziano come "le risorse proprie, con particolare attenzione ai contributi economici per indigenti, sono passate da 112.716 euro del 2018 a 67931 del 2024. Ma è altrettanto vero che a Villa la povertà non è sparita e la città emerge un rilevante malessere sociale, il cui disagio giovanile è una emergenza che fa affrontata con investimenti e azioni condivise con gli operatori, scuole, servizi sociali, associazioni, quartieri. Senza parlare delle problematiche evidenti della popolazione anziana e la necessità di integrazione che la ‘nuova’ cittadinanza propone’’.