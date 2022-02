Disinfestazioni Blatte

Vediamo come può essere utile il servizio di disinfestazione blatte e come avviene questo trattamento. intanto Diciamo che questo tipo di intervento di deblattizzazione è molto diffuso perché parliamo di un insetto che purtroppo spesso funge da veicolo per svariati microrganismi patogeni tra i quali spiccano micobatteri stafilococchi e tanti altri nonché dei parassiti che possono essere pericolosi per gli animali che per l'uomo.

Altra cosa da ricordare è che le blatte purtroppo hanno il potere di danneggiare derrate alimentari che possono essere contaminate da frammenti di blatte morte di escrementi ed ecco perché in presenza di elevate infestazioni spesso gli alimenti non sono più utilizzabili a causa del fatto che sono impegnati da cattivi odori lasciati proprio dalla blatta.

Per quanto riguarda la disinfestazione ricordiamo che deve essere fatta da un esperto che deve fare prima un sopralluogo per capire che tipo di infestazione ha davanti per decidere gli strumenti, i prodotti e le tecniche per fare un preventivo.

Possiamo dire in maniera generica che dal punto di vista pratico avverrà mediante l'uso di gel e anche andando a utilizzare insetticidi liquidi che potrebbero essere nebulizzati o irrorati.

Per quanto riguarda quest'ultima opzione ricordiamo che avviene in due fasi e cioè all'inizio le superfici vanno trattate con prodotti che possono persistere per un po' di tempo e in questo caso l'insetto si avvelenerà e morirà camminando su queste superfici.

Quindi parliamo di un tipo di disinfestazione tradizionale che a volte può essere messa in difficoltà dal fatto che le superfici sono lavate in maniera troppo intensa con l'idropulitrice.

Ecco perché in alcuni casi il trattamento sarà completato con l' applicazione di insetticidi anche negli scarichi, raccordi e scolli dello stabile.

Qual è l'altra fase di questa opzione

L’altra fase dell'opzione che stiamo trattando riguarda il trattamento degli anfratti quindi interstizi fessure e crepe che verrà fatto con idonee attrezzature in quanto parliamo di posti e di solito vengono usati dalle blatte per ripararsi

Verranno anche usati in questo tipo di situazione biocidi a effetto snidante cosa significa che provocheranno una reazione di fuga da parte le blatte che saranno costretto a uscire allo scoperto per tentare di fuggire da quell'aria dove percepiranno la presenza di quelli insetticida.

Ovviamente se il prodotto utilizzato riuscirà a contaminare le blatte in maniera irreversibile ci saranno buoni risultati perché il metodo richiede grande esperienza e quindi dovrà essere fatto da ditte disinfestazioni molto professionali.

Abbiamo anche la disinfestazione con gel che prevede l'utilizzo proprio un gel insetticida a base di fipronil che è registrato dal ministero della salute e che non è nocivo né per gli animali domestici né per l'uomo come spesso succede invece con altri prodotti e inoltre non fa danneggiare nemmeno gli oggetti però deve essere utilizzato seguendo le indicazione di uso e deve essere portata avanti quindi solo da un esperto.

Quest'ultimo infatti saprà il tipo di dosaggio da portare avanti in quanto parliamo in gel e che si applica in piccole gocce che saranno non invasive ma efficaci e letali.

Il vantaggio di questo è legato al fatto che prima di morire le blatte avvelenate ritorna nel proprio rifugio dove altri scarafaggi si nutriranno delle loro feci.