Perché le slot mobili sono diverse dalle versioni per PC — L'opinione degli esperti di Wazamba

Con l'avvento delle app e delle versioni mobili dei siti web, sempre più giocatori preferiscono giocare dal proprio telefono. Ciò consente di accedere al casinò da qualsiasi luogo in cui si trovi l'utente. Tuttavia, è importante comprendere che il gioco su dispositivo mobile può differire dal gioco nella versione browser del sito. Le differenze riguardano principalmente l'interfaccia, il cui design può risultare insolito. Sul sito Wazamba , ad esempio, queste differenze sono quasi impercettibili. Tuttavia, in questo articolo ne parleremo.

A volte il design e gli elementi dell'applicazione richiedono un adattamento da parte del giocatore. Inoltre, alcune altre funzioni possono essere posizionate in modo diverso rispetto al PC, se si esamina attentamente un casinò come Wazamba sul telefono. Questo viene fatto per rendere l'interfaccia più semplice e non sovraccarica.

Adattamento dell'interfaccia: meno testo, elementi più grandi

Tra le differenze tra le slot mobili e i giochi per PC, va innanzitutto sottolineata l'interfaccia semplificata. Questo non è fatto tanto per rendere la slot visivamente più attraente, quanto per il comfort del giocatore. Considerando che i dispositivi hanno schermi piccoli, gli sviluppatori rendono i pulsanti più grandi, i caratteri più grandi e gli elementi superflui vengono completamente rimossi dallo schermo.

Inoltre, sui dispositivi mobili sarebbero superflue lunghe istruzioni e animazioni complesse. Pertanto, anche queste sono rare nella versione mobile del sito Wazamba e il giocatore può avviare immediatamente il gioco.

Quando la versione mobile dà accesso a promozioni esclusive

Spesso gli sviluppatori e gli stessi siti online, come Wazamba, offrono bonus speciali per l'utilizzo della versione mobile. Non è possibile trovare lo stesso bonus nei casinò su PC, poiché sono disponibili solo da dispositivi mobili. Oltre ai bonus, tali offerte possono includere cashback, offerte temporanee o promozioni.

In questo modo l'utente ottiene contenuti esclusivi, non disponibili dal computer. Su Wazamba, ad esempio, a volte vengono organizzate promozioni che possono essere attivate solo da smartphone o tablet.

Alcuni provider creano “versioni light” con funzionalità ridotte

Alcuni fornitori creano le cosiddette versioni light dei giochi. Si tratta di versioni semplificate delle normali slot machine o di altri giochi d'azzardo. Sono realizzate appositamente per semplificare il gioco sui dispositivi mobili. Le versioni light si distinguono per un'interfaccia più semplice e l'assenza di alcune funzioni.

Questi giochi si caricano rapidamente anche su dispositivi vecchi con una connessione instabile. Ciò è particolarmente importante se l'utente è in viaggio o non ha ancora la possibilità di acquistare un dispositivo più potente.

Giochi adatti alla modalità schermo verticale e orizzontale

Gli schermi dei dispositivi mobili hanno solitamente due modalità: verticale e orizzontale. Ciascuna di esse è adatta a un determinato tipo di giochi:

● La modalità verticale è molto comoda per giocare con una sola mano, quindi è spesso utilizzata nei giochi veloci, nei giochi crash e nelle slot semplici.

● Per le slot con molti dettagli, una grafica complessa e numerose funzioni bonus viene utilizzata la modalità orizzontale.

● Alcuni giochi possono passare automaticamente da una modalità all'altra quando si ruota il telefono.

Comprendere le differenze tra la modalità verticale e quella orizzontale renderà il gioco confortevole in qualsiasi luogo.

