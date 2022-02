Parcheggio costudito Malpensa

È normale che quando si deve lasciare, soprattutto per una sosta lunga, la propria auto in aeroporto si cerchi un parcheggio custodito Malpensa, perché quelli in grado di offrire maggiori garanzie e maggiore sicurezza per il proprio veicolo.

Quello che si cerca è un buon servizio, magari anche economico, e soprattutto che ci possa sembrare particolarmente affidabile. È importante specificare che si possono parcheggiare diversi tipi di mezzi, perché in effetti si tende a parlare solo di automobili ma magari si ha la necessità di recarsi in aeroporto in moto, oppure con un furgone, insomma i parcheggi sono destinati a veicoli di diverso genere ed è bene saperlo. Tra le varie opzioni offerte c’è sicuramente quella del parcheggio coperto e scoperto o custodito o incustodito e questa ampia gamma di opzioni è molto importante che venga offerta perché così sta al cliente decidere quale sia il servizio migliore per lui.

Esistono dei servizi che consentono di prenotare il parcheggio online, per chi decide di fare questo tentativo ed avere la certezza di trovare sempre il proprio spazio, una volta giunto in aeroporto e soprattutto per chi cerca di risparmiare qualcosina, infatti molto spesso il servizio di prenotazione garantisce una decurtazione sull’importo finale anche del 10%.

Di solito è prevista anche la possibilità di rimborso ma è molto importante prendere nota dei termini di servizio prima di aderire a qualunque iniziativa, così da avere chiaro quali siano poi le proprie possibilità.

Vediamo qualche differenza tra i parcheggi a lunga sosta e i parcheggi a breve sosta.

La differenza tra queste due opzioni sostanzialmente è presto detta: si tratta di parcheggi che sono dislocati diversamente proprio per fornire un servizio al cliente ma allo stesso tempo ottimizzare gli spazi e i costi di servizio.

I parcheggi destinati ad una sosta breve sono quelli che sono più vicini ai terminal, e ovviamente dal punto di vista dei costi se vogliamo quantificare il parcheggio con una cifra oraria tendono a costare un pochino di più, un costo che tutto sommato non incide sul proprio budget perché chi sceglie questo tipo di parcheggio non rimane più di uno o due ore in aeroporto e parcheggia semplicemente per andare a prendere o per portare un suo caro a prendere il suo volo.

I parcheggi che invece sono destinati ad una sosta lunga si trovano anche a diversi chilometri dall’aeroporto, seguendo le dovute indicazioni, hanno a disposizione tutta una serie di spazi e di servizi aggiuntivi molto importanti e molto utili, sono prenotabili anticipatamente, dispongono di una navetta gratuita molto utile per poi raggiungere il terminal senza camminare e senza dover trascinare le valigie. Ovviamente tutti questi parcheggi sono aperti 24 ore su 24, perché potrebbe rendersi utile la possibilità di andare a ritirare la vettura in qualunque momento e, non è neanche necessario dirlo, è sempre possibile poter parlare con il personale di riferimento che ci dia una mano qualora avessimo una difficoltà di qualunque tipo.

Vista questa meravigliosa organizzazione diventa anche un piacere recarsi in aeroporto con la propria macchina.