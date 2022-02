Hosting per Wordpress: alla scoperta di Topweb Plus

La presenza sul web è oggi diventata importantissima, si può dire praticamente indispensabile, non solo per le aziende e per i professionisti, che in questo modo hanno la possibilità di diffondere prodotti e servizi in un mercato di grandi dimensioni, ma anche per i privati, che possono comunicare con gli altri, raccontare la propria storia, promuovere un’attività lavorativa e personale e, in generale, interagire con un vasto numero di persone.

Per realizzare un sito efficace e professionale, oltre al lavoro di progettazione e di sviluppo, è necessario disporre di uno spazio host sufficientemente performante, economico e sicuro.

In questo ambito spicca senza dubbio Topweb Plus, hosting wordpress adatto praticamente a tutto, che offre performance eccezionali a fronte di un prezzo conveniente, consentendo la registrazione gratuita di un dominio personale.

Si tratta della soluzione ideale per chi prevede di utilizzare il CMS Wordpress per realizzare il proprio sito. In più, scegliere il piano hosting proposto da Topweb significa usufruire di un servizio completo ad un costo competitivo, che include il dominio gratuito, 30 Gb di spazio su disco, traffico illimitato, installazione di Wordpress, indirizzi email con antispam, PHP e diverse altre funzionalità che consentono di ottenere un sito performante e sicuro.





L’hosting ideale per sviluppare un sito con WordPress

Lo spazio hosting Topweb Plus prevede il dominio gratuito ed è la soluzione ideale per sviluppare un sito con la nota piattaforma Wordpress. Al presente Wordpress è la piattaforma CMS più diffusa e utilizzata, facile da utilizzare, versatile e potente.

Il servizio proposto da Tophost permette di usufruire di Wordpress preinstallato e lavorare con la massima professionalità, senza che sia comunque necessario affrontare grandi spese.

Tuttavia, Topweb Plus non è limitato agli utenti di Wordpress, ma permette di scegliere tra diverse alternative, tra cui Joomla e Drupal, oltre alla possibilità di sviluppare una piattaforma e-commerce con Prestashop.





Le caratteristiche di un hosting di qualità

Per la scelta di un servizio hosting eccellente, è importante considerare alcuni elementi fondamentali. Oltre alla possibilità di avere già a disposizione Wordpress preinstallato, il servizio hosting di Tophost offre, come si è visto, anche diverse alternative, grazie alla presenze di PHP e del database MySQL.

Un elemento molto importante di cui tenere conto nella scelta di un host è il costo del dominio. Molti servizi hosting offrono il dominio gratuito ma solo per il primo anno, mentre per gli anni successivi è necessario sostenere la spesa regolarmente: Topweb Plus garantisce il dominio incluso nel prezzo, senza costi aggiuntivi neanche in futuro. Anche la presenza di applicativi antivirus e antispam è importante poiché costituisce una tutela nei riguardi dei propri dati personali e di eventuali informazioni e documenti inviati tramite email.





Un servizio di qualità proposto ad un prezzo competitivo

Attualmente si può dire che Topweb Plus sia uno dei servizi più interessanti in merito alla qualità eccellente e al costo contenuto.

Il prezzo del servizio è infatti inferiore alla media del mercato, a fronte di un host stabile, un pannello di controllo semplice e intuitivo, facilità di installazione per Wordpress e componenti aggiuntivi e un servizio di assistenza efficiente e sempre disponibile.

Inoltre, Tophost è un servizio di hosting tutto italiano, i server sono situati nel territorio nazionale, e non in località remote, come spesso avviene, e sono protetti da sistemi di sicurezza informatica di qualità elevata e sistema di backup automatico in caso di problemi.

Realizzare un sito web personale, per sé stessi o per la propria attività, è molto semplice: basta scegliere il dominio, installare e configurare Wordpress e iniziare a creare i contenuti, con testi e materiale multimediale.