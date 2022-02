Il futuro del gioco online in Italia ed Europa, ultimi dati

Il comparto dei giochi online è in costante crescita in Italia ed Europa, come dimostrano i numeri di un settore in buona salute. Con riferimento al nostro paese, i dati del 2021 evidenziano entrate erariali per 15,5 miliardi di euro, derivanti da giochi e lotterie. È quanto diffuso nei giorni scorsi dal Ministero dell’Economia. Al riguardo, svolgono un ruolo importante i casino online, sempre più frequentati dagli utenti. In Italia la legalizzazione risale al 2011, in altri paesi del Vecchio Continente è invece più recente. Ad esempio, nei casino online svizzeri, è possibile giocare su piattaforme autorizzate soltanto a partire dalla seconda metà del 2020. I un breve lasso di tempo anche nel paese elvetico si sono moltiplicate le piattaforme, segnale evidente del successo negli appassionati, attratti sempre più dall’online rispetto al fisico.

Sia nelle sale internet presenti da tempo sul mercato, come in Italia, che nelle nuovissime piattaforme arrivate da poco, come in Svizzera, ciò che le accomuna è la continua crescita di popolarità tra i giocatori.

Con riferimento agli ultimi dati riferiti all’Europa, il mercato del gioco d’azzardo è cresciuto del 7,5% nel 2021 rispetto all’anno precedente, per introiti pari a 87,2 miliardi di euro. I due anni di pandemia hanno certamente influito negativamente su tutto il comparto ma, proprio grazie ai canali online, i mancati guadagni sono stati inferiori alle attese. Gli analisti prevedono margini di sviluppo dei casino online in Europa, in ulteriore miglioramento nei prossimi mesi.

Nuovi siti di giochi in Italia sono attesi nel corso del 2022, anche se in misura minore rispetto ad altri mercati, come la citata Svizzera che ha aperto al gioco online legale soltanto poco tempo fa, con diverse piattaforme presentare le domande per il rilascio delle licenze.

Bene anche la Francia, la Germania e la Spagna, mercati che come quello italico, sono da più tempo attivi ma che ancora oggi offrono margini di sviluppo significativi. In linea di massima, in Europa, la quota online sul mercato totale dei giochi è ancora bassa, ecco perché si prevedono ulteriori miglioramenti.

Un trend atteso in rialzo per tutto settore, come rivelato dall’ultimo rapporto pubblicato dalla European Gaming and Betting Association. Le stime dell’associazione confermano, infatti, una crescita annua del 9% fino al 2026. Dal report dalla EGBA, si evince inoltre il boom delle app m

obili in questi ultimi anni, con le scommesse effettuate su questi dispositivi nel 2021 superare l’utilizzo da PC, un valore peraltro destinato a crescere oltre il 60% entro i prossimi quattro anni.

In definitiva, il successo dei casino online è da ricercarsi nell’ottima varietà di giochi, nella moltitudine di bonus e promozioni, nella grande sicurezza che oggi assicurano le piattaforme legali. In possesso delle autorizzazioni e certificazioni degli enti di controllo, come AAMS/ADM in Italia, i giocatori hanno la certezza di aver a che fare con marchi autorizzati, software sicuri, dati sensibili protetti. Tutto ciò spiega le buone prospettive future per il settore dei casino online, in Italia ed Europa.