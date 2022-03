È molto importante operare una buona manutenzione delle proprie porte in acciaio o delle porte blindate, comunque la porta più sicura della casa, quella che protegge dall’ingresso di estranei. Perché altrimenti si potrebbe sviluppare un problema ruggine porte, a partire dei vari elementi di questo dispositivo fino alla serratura, che è il baluardo difensivo preso di mira per primo da eventuali ladri. Le porte di ingresso possono dare verso un pianerottolo o verso l’esterno di un edificio e sono soprattutto queste ultime ad essere ancora più a rischio proprio perché subiscono l’aggressione di tanti fenomeni climatici ed atmosferici. Come prima cosa a danneggiarsi sarà la vernice, solo in un secondo momento potrebbe formarsi della ruggine perciò è bene dare sempre una controllata alle proprie porte. Come si fa a capire se è ora di chiamare un professionista esperto nella riparazione delle porte blindate? Possono esserci, appunto, dei segnali di degrado che indicano che è giunto il momento di far subire una manutenzione alla porta blindata. Prima di tutto la chiamata deve essere molto rapida quando la porta non funziona più come dovrebbe, ovvero non si chiude più, anche perché una porta che non si chiude una porta completamente inutile e che non fornisce quella funzione di sicurezza che le si richiede.

Questo può succedere quando si verifica un disallineamento e non è poi così infrequente, perché tenere in conto che gli edifici continuano la loro opera di assestamento nel corso del tempo oppure potrebbe accadere perché la porta è stata installata male in partenza.

Quali sono altri segnali che la porta ha bisogno di essere controllata da un esperto

Ad un certo punto la porta potrebbe chiudersi troppo velocemente e questo sarebbe dato dal fatto che il chiudiporta potrebbe essere danneggiato. Per quanto riguarda invece il problema della ruggine che è particolarmente sentito quando si tratta di metalli, esso avviene sempre dopo che la vernice si è scrostata. Non c’è bisogno di sostituire l’intera porta perché esistono delle procedure che riescono a aggiustarlo. La verniciatura deve essere ripristinata perché non serve solo a rendere la porta bella ed elegante ma anche a proteggerlo: meglio scegliere una verniciatura a polvere perché è di qualità superiore e dunque garantisce una tenuta più lunga. È ovvio che se il problema è andato troppo in là, se la ruggine ma praticamente ha mangiato la porta allora non c’è altro rimedio se non quello di operare una sostituzione con una porta nuova.

Poi potrebbero esserci dei problemi con gli elementi aggiuntivi come ad esempio la serratura e la maniglia che non sono certo da mettere in secondo piano ma che possono essere estratti e appunto cambiati con un prodotto anche superiore a quello che installavano precedentemente. Per quanto riguarda la sostituzione delle serrature il fabbro è sicuramente molto esperto in questo campo e si rivelerà particolarmente abile e rapido in questo lavoro.

Certo che sarebbe bene comunque stabilire assieme di scegliere una serratura di qualità superiore a quella che si montava in maniera antecedente, cogliendo un’opportunità nel disguido.