Non sono solamente le istituzioni pubbliche ad occuparsi dei malati che hanno bisogno di essere accompagnati durante un trasporto in ospedale ma ci sono anche delle aziende private specializzate in trasporti pazienti soprattutto alla fine di degenza, o quando in seguito ad un ricovero devono cambiare struttura.

Si tratta di società che forniscono una ambulanza privata, guidata da un autista e che può fornire anche il personale paramedico o medico necessario. Bisogna pensare che tantissime persone possono trovarsi in difficoltà dopo un ricovero. A volte, dopo tante settimane o dopo tanti mesi, vengono dimesse dall’ospedale ma ciò non significa che siano completamente guarite. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, ciò che viene fatto è portarle a casa per ricevere delle cure domiciliari, per cui magari le loro condizioni di salute rimangono non buone.

A questo punto le famiglie si possono trovare davanti a un dilemma. Alcune persone non riescono a predisporre un trasporto, mentre altre non hanno il mezzo a disposizione. Perché che si tratti di persone malate o disabili devono essere trasportate in condizioni di sicurezza, senza procurar loro alcun tipo di disagio che potrebbe andare a peggiorare la loro situazione fisica ed emotiva. È facile accedere ad un servizio di trasporto per pazienti erogato da una società di ambulanze private, perché basta semplicemente prendere contatto e stabilire in anticipo il percorso che dovrà essere fatto dall’ambulanza. Sapendo che un mezzo adeguato, che contiene tutto il materiale necessario a prestare soccorso al paziente, verrà messo a disposizione.

Perché scegliere un’ambulanza privata

Il motivo della necessità di scelta di un’ambulanza privata sta nel fatto che si tratta di un mezzo particolarmente idoneo per il trasporto di disabili e di malati, essendo uguale in tutte per tutto ad un’ambulanza pubblica.

L’ambulanza pubblica però non si occupa di questo tipo di cose proprio perché deve essere lasciata libera per le emergenze ospedaliere e per le emergenze attivate grazie al numero del 118.

Oltretutto il servizio di ambulanza privata viene personalizzato in base alla cartella clinica del paziente che se ne avvale. Ciò che farà l’ambulanza e uscire dal suo parcheggio per recarsi nell’ospedale dove il paziente deve essere dimesso per poterlo caricare in condizioni di tutta sicurezza e trasportarlo al suo domicilio, oppure presso un’altra struttura (comunque alla sua destinazione). A bordo con il paziente potrà esserci un infermiere professionale che tenga monitorati i suoi parametri vitali oppure un medico specializzato. Infatti, se il paziente da trasportare ha una patologia grave che lo mette a rischio di improvvisi e bruschi peggioramenti, potrebbe avere la necessità di venire rianimato durante il viaggio e questo verrà considerato tenendo presente la sua cartella clinica per fare la scelta più opportuna rispetto alla professionalità di chi dovrà accompagnarlo. I costi da sostenere sono inerenti solamente ai chilometri di percorrenza, non riguardano i professionisti a bordo dell’ambulanza. Si tratta di una tariffa di base che rimane sempre fissa per ogni viaggio, a cui viene aggiunto una tariffa variabile che si calcola rispetto per l’appunto al numero di chilometri che vengono effettuati.