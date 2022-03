Casinò online: la rivoluzione del virtuale

Il mondo del virtuale oggi giorno ha abbracciato moltissimi ambiti della nostra vita, da quello lavorativo a quello ludico, passando per l’ambito sanitario, economico e culturale. La fruibilità di infiniti servizi tramite applicazioni o siti internet è in generale apprezzata dai cittadini di tutto il mondo che hanno iniziato ad amare la comodità e l’immediatezza. Non è esente da questa direzione innovativa il mondo dei casinò e del gioco d’azzardo. Moltissimi utenti hanno capito che provare la fortuna e prendersi momenti di relax può essere fatto anche su internet, senza andare nei casinò o nelle sale giochi. Questa fruibilità rimane pericolosa e da monitorare ma bisogna aggiungere che le impostazioni di limitazione possono aiutare a non svalicare il confine della dipendenza, sempre in agguato nel gioco. Nei casinò online sono presenti tutti i giochi da casinò dalle slot machine alle roulette.

Casinò online tutti i giochi

Entrare nelle piattaforme virtuali di casinò online ti ricorderà sicuramente la sala giochi tradizionale. Un insieme di luci al neon ed immagini, tantissimi giochi su cui buttarsi e musichette tradizionali. Uno dei punti di forza è proprio questa similarità del prodotto virtuale con l’ambiente fisico. La scelta poi è veramente varia, entrando sulla pagina si può scegliere, tra gli altri, diversi giochi:

Slot machines : si può scegliere quella che si preferisce tra una vasta varietà di temi, a seconda della schermata, dei bonus o della modalità

Roulette : anche di queste ne esistono molte varietà. La particolarità è la cura dei dettagli che si riscontra nella maggior parte dei casinò online, ti sembrerà di puntare su una roulette vera.

Black Jack: uno dei giochi più amati fruibile anche nella versione online. Il gioco è molto realistico e le grafiche ben fatte.

Video poker: questo gioco è uguale in tutto e per tutto alle versioni presenti nei casinò tradizionali. Proprio per questo è tra i più giocati nelle piattaforme online

Questo sono tra i principali giochi che puoi trovare nelle pagine di casinò online, ma quando aprirai la schermata puoi scegliere tra tanti altri

I casinò online: usare la testa

Quando si parla di gioco d’azzardo bisogna sempre precisare e mettere in luce i pericoli. Fare qualche puntata, divertirsi e cercare la fortuna nei ritagli di tempo senza esagerare è una pratica che non comporta nessun pericolo. Questo però può sfociare in una dipendenza se non si riesce più a controllare il capitale speso e il tempo passato sulle piattaforme. Proprio come per i casinò e le sale giochi tradizionali bisogna cercare di limitare il gioco, per non trasformarlo in dipendenza. Nella modalità di fruizione online il vantaggio sono i limiti che si possono autoimpostare. Puoi decidere il capitale massimo giornaliero o settimanale oppure puoi escluderti da tutti i giochi quando lo vorrai. Per fare questo devi essere sicuro del sito che stai navigando

Cerca sempre la certificazione

Un accorgimento fondamentale è giocare sempre e solo a siti con certificazione ufficiale ADM, Agenzia dogane e monopoli. Grazie a questa non subirai truffe che possono essere sempre in agguato nel mondo virtuale.