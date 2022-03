Quando si parla dell'argomento di allontanare dai balconi i piccioni Roma, praticamente si ha in mente anche dei video di questi uccelli che ad un certo punto li vediamo a casa nostra a soggiornare nel nostro balcone e quindi è chiaro che spesso le persone prima provano con delle soluzioni fai da te, ma poi si rendono conto che spesso le stesse sono inefficaci e quindi devono contattare le ditte che sono esperte in questo settore

Poi tra l'altro c'è da sottolineare che le persone che vogliono allontanare questi piccioni dal balcone o da qualsiasi altro posto o anche altri animali come ad esempio i gabbiani, non è che non amino gli animali

Certo è vero che ci sono quelle persone che sono intolleranti con gli animali in generale, e quindi non sopportano nessuno ed usano queste situazioni per dare sfogo a questa loro antipatia

Invece fortunatamente sempre di più ci sono persone che amano gli animali però si rendono conto, che è fondamentale che si vada d'accordo e che ci sia una convivenza sana e quindi un conto se è un piccione si ferma ogni tanto per mangiare qualche briciola e altro conto se viene a fare un nido, anche perché poi questi volatili si riproducono molto velocemente con tutte le conseguenze del caso

Solo le ditte nel settore possono aiutarci contro l'invasione dei volatili

Per arrivare ad una convivenza armoniosa con questi piccioni l'unica soluzione è allontanarli.

Se riuscissimo a farlo in autonomia molto meglio, sennò dobbiamo chiedere aiuto alle aziende del settore, che lo facciano però utilizzando dei metodi non aggressivi ,ed è questo Il compromesso armonioso che dobbiamo trovare con loro

Molte aziende utilizzano come metodi non aggressivi degli spaventapasseri o magari mettono dei falchi o uccelli predatori che non sono veri e che sono delle sagome, ma che li fanno spaventare e quindi non li fanno avvicinare

o ad esempio questi volatili hanno molta paura dei gufi e quindi magari mettono su un balcone o su una finestra i disegni degli occhi di un gufo, ma stiamo facendo solo degli esempi

Perché se andiamo ancora più sul tecnico queste aziende propongono dei dispositivi ultrasuoni, che praticamente inviano dei segnali non aggressivi e non violenti agli animali che quando si appoggiano ai fili scappano via e non tornano più

Questi dispositivi non aggressivi sono stati da essi creati anche su spinta delle battaglie animaliste, che chiaramente non fanno sconti da questo punto di vista e non vogliono giustamente che si faccia del male a degli animali per nessun motivo al mondo

Il prezzo di questo intervento non può essere predeterminato in astratto Anche perché poi ogni ditta ha le sue tariffe e anzi ci converrebbe farci fare vari preventivi, dopo magari dei sopralluoghi e poi dipende anche da quanto è allargata questa infestazione e dipende poi infine se quella azienda in questione sta facendo magari delle offerte in quel momento che sono per noi molto allettanti da cogliere al volo