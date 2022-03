Parlare dell'argomento del cambio caldaie se ci pensiamo bene non è per niente strano soprattutto in questo periodo invernale, anzi siamo in pieno inverno e quindi tutte le famiglie che hanno in caso una caldaia se la caveranno molto bene, gli altri un po' meno

Teniamo presente che molte persone e molte famiglie negli ultimi anni hanno compreso che le alternative alla caldaia non sono poi così convenienti, nel senso che riguardano il fatto di dover comprare varie stufe per riscaldare varie stanze, oppure mettere delle pompe di calore e cioè quei condizionatori che d'estate mandano aria fredda e d'inverno aria calda, ma comunque rimane sempre il problema di come riscaldare l'acqua calda e poter fare una doccia la mattina per andare al lavoro o da sera prima di uscire o dopo che torniamo in palestra e soprattutto di poterla fare non solo nei mesi invernali, ma praticamente tutto l'anno forse a parte qualche mese estivo troppo caldo

Infatti queste persone che non hanno una caldaia poi sono costrette volere O volare, a dover comprare uno scaldabagno e quindi significa potenzialmente comprarle elettrico e dover spendere tanti soldi di bollette e su questo non ci sono dubbi

Mentre alla fine non è impossibile ormai quasi per nessuno potersi permettere di comprare una caldaia o di sostituire ,magari una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione, che ormai il tipo di caldaie come Vedremo è più diffuso e questo per due motivi

Infatti a differenza delle vecchie caldaie a camera stagna le caldaie a condensazione, intanto inquinano molto meno e quindi già stiamo facendo un grande favore all'ambiente perché stiamo limitando le emissioni inquinanti e poi anche una caldaia condensazione avrà un miglior livello di efficienza energetica e cioè sprecherà meno combustibile,anche se poi dipende dal tipo di caldaia che si compra naturalmente

Quando abbiamo bisogno di comprare una caldaia ci conviene puntare in alto

Come dicevamo dal titolo quando dobbiamo fare un investimento che riguarda comprare una caldaia ci conviene Oggettivamente parlando puntare in alto, anche perché ormai tante aziende anche quelle più di buona reputazione quindi di buon nome permettono di poter comprare a rate magari accedendo a qualche finanziamento è molto conveniente

Diciamo che conviene puntare in alto perché una caldaia di grande qualità sarà una caldaia che durerà tanti anni e quindi quello già ci permetterà di ammortizzare l'investimento, e sicuramente sarà una caldaia di un buon livello di efficienza energetica e quindi significa bollette più basse e anche un risparmio di soldi

oltretutto dobbiamo avere bene in mente che in genere poi le caldaie di buon marchio garantiscono anche un servizio di assistenza post-vendita che è fondamentale per poter ricevere supporto in tutto il ciclo di vita della caldaia, che va dalla installazione fino ad arrivare la manutenzione ordinaria e quando serve per qualche motivo alla manutenzione straordinaria e cioè a vari interventi di riparazione In poche parole

Abbiamo tutto da guadagnare quando puntiamo in un acquisto di qualità nel caso la caldaia