Tanti camion sulla strada del Sempione..... e troppe merci pericolose

‘’Gli ultimi dati sul traffico merci transalpino mostrano una tendenza insostenibile: nel 2024, il numero di camion che ha attraversato le Alpi svizzere è stato lo stesso del 2016’’. Lo dice l’associazione svizzera Pro Alps che chiede al Consiglio federale di sviluppare una strategia efficace con misure concrete per incentivare il trasferimento modale.

Il rapporto pubblicato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) sul trasporto merci transalpino nel 2024 conferma la prosecuzione della tendenza negativa del trasferimento modale: la quota di mercato della ferrovia è scesa da oltre il 72% nel 2023 a poco meno del 70%. Con 960.000 viaggi di camion transalpini, l’obiettivo di trasferimento modale di 650.000 viaggi è stato superato di 310.000 transiti.

‘’Questo sviluppo è in chiara contraddizione con l’articolo sulla protezione delle Alpi della Costituzione svizzera’’ spiega però Pro Alps che chiede una inversione di marcia.

L’Ufficio Federale delle Strade (Ustra) evidenzia come ‘’ l’Ufficio investa ogni anno circa 30 milioni di franchi per interventi su questa opera stradale, che si estende su 42,5 chilometri. Si tratta quasi sempre di lavori di costruzione e manutenzione intesi a migliorare la sicurezza mediante l’ammodernamento di singoli tratti, gallerie e impianti antiurto’’ E ammette che ‘’è relativamente alto il numero di camion che transitano sul passo del Sempione, considerato un’alternativa perfettamente attrezzata per i trasporti di merci pericolose non autorizzati nella galleria autostradale del San Gottardo: secondo un rilevamento gli autocarri costituiscono l’11 per cento dell’intero traffico sul valico vallesano, di cui il 9 per cento si riferisce alle merci pericolose’’. Tradotto: ogni giorno al passo del Sempione transitano tra 25 - 30 trasporti di merci .

all’anno transitano dal Passo del Sempione, alto ben 2'000 metri, e ridiscendono sull’altro lato.

Per Pro Alps ‘’occorre accelerare la creazione di una struttura di carico per i camion che trasportano merci pericolose tra la Valle del Rodano e Domodossola. Il tunnel del Sempione offre un’alternativa meno rischiosa per le persone e l’ambiente. Noi restiamo impegnati anche su questo fronte!’’