Sul sito di Trenord una nuova sezione dedicata ai cantieri: informazioni in tempo reale sui lavori sulla Domodossola-Milano

Trenord segnala che sul sito e sull’applicazione è stata inserita una sezione dedicata ai cantieri che stanno interessando e interesseranno nei prossimi mesi le linee ferroviarie. La sezione è stata creata per informare in tempo reale i passeggeri sulla situazione dei cantieri che prevedono la completa interruzione della circolazione su tratti di linea per un tempo superiore alle 24 ore e su quelli che comportano temporaneamente la sospensione parziale o totale del servizio su una o più fermate. Le informazioni saranno costantemente aggiornate con i dettagli sui servizi sostitutivi e su tutti i provvedimenti.

Tra le informazioni disponibili su sito e app anche tutti gli aggiornamenti riguardanti i lavori sulla linea Domodossola-Milano, che è stata e sarà interessata da diversi interventi di potenziamento infrastrutturale. A causa di questi ultimi, sono previsti diversi periodi di interruzione del servizio, in particolare nei mesi estivi.