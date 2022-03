Mergozzo, ordinanza di bollitura dell'acqua per uso alimentare

Ordinanza di bollitura dell'acqua per usi alimentari a Mergozzo, Montorfano e Nibbio. L'ha emanata oggi il sindaco Paolo Tognetti.

“Acqua Novara VCO -scrive l'amministrazione- ci comunica che a seguito del perdurare dello stato di siccità in questi giorni sta provvedendo all’approvvigionamento idrico dei serbatoi di Robianco, Montorfano e Nibbio attraverso l’immissione di acqua potabile , trasportata mediante autobotte. Benchè l’acqua sia prelevata dalla rete idropotabile di Gravellona e trasportata con mezzi idonei la Società Acqua Novara Vco, a titolo precauzionale, consiglia l’utilizzo per scopi alimentari solo dopo bollitura nel Capoluogo e nelle frazioni di Montorfano e Nibbio” da qui il provvedimento del primo cittadino.



L'amministrazione invita inoltre la popolazione ad un uso consapevole ed attento dell’acqua potabile limitando l’utilizzo per soli scopi domestici, evitando sprechi ed usi impropri.