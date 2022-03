Tutto Quello che Devi Sapere sulle Scommesse sportive sulla Pallavolo

Se c'è uno sport dove le cose vanno veloci, è la pallavolo. Chiunque abbia mai guardato questo sport sa che si tratta di raduni veloci, salvataggi spettacolari e colpi potenti.

Sempre più bookmaker offrono questo tipo di sport, ma nessuno di loro è buono come Librabet. Iscrivetevi oggi stesso e verificate voi stessi. Puoi registrarti seguendo questo link: https://librabet.com/it/.

Regole del Gioco

La pallavolo è uno sport estremamente popolare da molto tempo, che molte persone praticano anche come hobby nel loro tempo libero.

Fondamentalmente, la pallavolo è uno sport di squadra e tecnicamente appartiene ai cosiddetti giochi di setback. In una partita di pallavolo, ci sono sempre due squadre di 6 giocatori che si affrontano.

Il campo di pallavolo è composto da due metà con una dimensione di 9m x 9m ciascuna e al centro del campo entrambe le squadre sono separate da una rete. Per inciso, in una partita maschile la rete è alta 2,43 metri e in quella femminile 2,24 metri.

Fondamentalmente, lo scopo del gioco è quello di portare la palla oltre la rete in modo tale che l'avversario non sia in grado di raggiungere la palla prima che questa colpisca il terreno all'interno del campo.

In generale, una squadra può toccare la palla un massimo di tre volte prima che la palla debba volare oltre la rete senza essere toccata di nuovo.

Negli ultimi anni la pallavolo si è anche sviluppata sempre di più come sport professionale di alto livello.

Per rendere questo sport ancora più eccitante per gli spettatori e anche per i media, c'è stato un cambiamento nel conteggio dei punti nel 1999, il che significa che una squadra non può più segnare punti solo sul proprio servizio come prima.

Sulla base della Champions League di calcio, di grande successo, esiste ora anche una Champions League di pallavolo, in cui le 28 migliori squadre europee si giocano la Champions League maschile.

Il gioco si svolge inizialmente in un totale di 7 gruppi con quattro squadre ciascuno. Alla fine c'è un torneo Final Four, in cui si determina il vincitore della Champions League.

I Tipi Più Popolari di Scommesse Sportive nella Pallavolo

A causa della professionalizzazione della pallavolo, questo sport ha guadagnato una certa popolarità tra gli appassionati di scommesse nel recente passato, e per questo motivo, sempre più bookmakers stanno fornendo un'intrigante selezione di scommesse legate alla pallavolo.

Un numero particolarmente grande di scommesse sportive può essere trovato di solito sulle partite della Bundesliga tedesca, la fortissima Ligue 1 francese e, naturalmente, la Superliga brasiliana.

Scommesse sulla Vincite

Come per tutti gli sport di squadra, la classica scommessa sulla vincita è di gran lunga la più diffusa nella pallavolo ed è particolarmente popolare tra gli scommettitori sportivi.

C'è una classica scommessa a 2 vie per questo nella pallavolo, che ha semplicemente a che fare con il fatto che nella pallavolo non esiste il pareggio come risultato finale di una partita. Con questa scommessa, si determina semplicemente se la squadra di casa (1) o la squadra in trasferta (2) vincerà la partita.

Scommesse con Handicap

C'è anche la possibilità di scommettere sugli handicap nella pallavolo. La maggior parte dei principali bookmakers offrono questa opzione ai loro clienti.

Il fornitore di scommesse sportive assegna un vantaggio di punti o un vantaggio di set al presunto outsider di una partita di pallavolo. D'altra parte, il favorito entra nella partita con un deficit fittizio.

Dal punto di vista dello scommettitore, questo è abbastanza vantaggioso, perché si possono ottenere quote migliori e quindi un profitto maggiore.

D'altra parte, le possibilità di vincita di uno sfavorito aumentano logicamente in modo significativo quando alla squadra viene dato un vantaggio fittizio.

Scommesse Over/Under

Le cosiddette scommesse over/under sono offerte anche nella pallavolo. Si tratta di valutare correttamente se più o meno di X punti saranno raggiunti in un set o nell'intera partita.

Scommesse sui set

La pallavolo si gioca secondo il motto "Best of Five" e questo significa che una squadra deve vincere tre set per vincere una partita.

In definitiva, questo significa anche che una partita di pallavolo può durare 3, 4 o 5 set, a seconda di come va il gioco.

Per questo motivo, alcuni fornitori di scommesse sportive offrono anche la possibilità di piazzare scommesse sportive su quanti set devono essere giocati in una partita prima che una delle due squadre vinca.