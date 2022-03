Nobelly: la guida italiana all’integrazione sicura

Negli ultimi anni, complice una maggior attenzione al benessere nella sua totalità, è aumentato tantissimo il numero di utenti che si interessano agli integratori alimentari. Per rendersi conto di quanto i numeri italiani siano rilevanti, facciamo presente che il nostro Paese è il primo mercato in Europa.

Con una crescita notevole anche nell’anno pandemico - cosa che per certi versi non deve sorprendere dato che si parla comunque di un periodo durante il quale molte persone hanno raggiunto una maggior consapevolezza in merito all’importanza di prendersi cura del proprio benessere in toto - il mercato degli integratori vede nelle vendite online un volano di crescita ormai irrinunciabile.

Gli italiani usano la rete non solo per acquistare supplementi in farmacia e parafarmacia - i numeri di questi esercizi sono saliti alle stelle da inizio 2020 - ma anche per informarsi sui prodotti migliori.

Premettendo il fatto che prima di iniziare ad assumere qualsiasi supplemento è il caso di chiedere informazioni al proprio medico curante - sì, anche se si tratta di prodotti naturali - ricordiamo che, nell’ambito delle fonti più apprezzate per informarsi, rientra il blog Nobelly.

Questo sito è diventato in poco tempo una risorsa molto preziosa per chi si approccia al mondo dell’integrazione. Tra gli aspetti che lo rendono celebre e che hanno determinato il suo successo ci pensa senza dubbio la semplicità. Il portale, infatti, è caratterizzato dalla presenza di articoli che approfondiscono svariate tematiche legate all’integrazione naturale. Si parla di supplementi per una specifica esigenza - p.e. il sonno - ma anche di focus su ingredienti come la curcuma e la quinoa.

In questo modo, il portale riesce a venire incontro a diverse richieste. Quando ci si informa sull’integrazione consultando la rete lo si fa infatti con un duplice approccio. Da un lato si ha a che fare con esigenze chiare - p.e. “Ho bisogno di un integratore per dormire meglio” - dall’altro, invece, si ha semplicemente voglia di informarsi meglio sulle peculiarità di un determinato componente naturale.

Il valore delle recensioni

In ogni articolo sono presenti, oltre alle spiegazioni relative alle caratteristiche dei vari ingredienti, anche delle recensioni. Queste ultime hanno l’indiscusso pro di essere chiare ma esaurienti. In pochi minuti, si possono ricavare informazioni immediate su diversi supplementi e valutare il più adatto alle proprie esigenze.

Altri consigli per assumere integratori in sicurezza

Utilizzare come punto di partenza una fonte autorevole come Nobelly è un’ottima idea per approcciarsi con sicurezza al mondo dell’integrazione. Attenzione, però: c’è molto di più. Come già detto, è necessario consultare il proprio medico di fiducia e valutare assieme a lui eventuali carenze alimentari. Non bisogna infatti dimenticare che anche l’eccesso di specifici nutrienti può fare male.

Prendiamo come esempio la vitamina C, spesso chiamata in causa nell’ambito dell’integrazione naturale in quanto antiossidante super efficace. Nel momento in cui la si chiama in causa, è importante ricordare che se ci si lascia troppo andare con le quantità - il fabbisogno quotidiano è di circa 70 mg per le donne e di 90 per gli uomini, con la necessità di aumentare in caso di stato di gravidanza - il rischio è quello di avere a che fare con effetti collaterali come mal di testa, diarrea, crampi addominali, bruciore di stomaco (giusto per citarne solo alcuni).

La cosa migliore da fare è chiedere al medico la prescrizione di esami ematici aventi il fine di accertare una situazione di carenza. Nel caso in cui quest’ultima dovesse essere effettivamente riscontrata, si procede alla messa a punto di una dieta e, sulla base dell’equilibrio di quest’ultima, si valuta l’eventuale integrazione.

Da non dimenticare è infine, in alcuni casi, la possibilità di risolvere il problema con semplici cambiamenti nello stile di vita. Quando si ha a che fare con il sonno, spesso può bastare evitare di usare device tecnologici la sera per ottenere dei risultati.