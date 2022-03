Per la revisione definitiva del mercato domese serviranno ancora alcuni mesi

Per la revisione definitiva del mercato domese occorrerà attendere ancora alcuni mesi, quando saranno completati i lavori di riqualificazione di alcune vie che ospitavano il mercato settimanale. A precisarlo è stato il sindaco Lucio Pizzi rispondendo ad un'interrogazione di Fratelli d'Italia.

Il consigliere Angelo Tandurella (Fratelli d'Italia), illustrando l'interrogazione, ha parlato di un mancato confronto con i commercianti sulle possibili soluzioni sia legate all'emergenza Covid, che il 31 marzo dovrebbe finire, sia all'avanzare dei lavori di riqualificazione. Tandurella ha chiesto quando l'amministrazione intenda attivare un confronto con gli ambulanti e con operatori del commercio fisso.

“Si è rotta l'armonia – ha detto Tandurealla - ; tra chi lavora si è creata una situazione poco piacevole . Ho parlato con molti di loro. Forse è mancato un momento di confronto, in particolare con il commercio fisso, prima della decisione”.

“La situazione che c'è oggi è l'unica percorribile – ha risposto Lucio Pizzi - ; oggetto di ampio confronto è stata spiegata agli operatori sia del commercio fisso che ambulante già un anno fa. Non c'è nessuna possibilità di modifica al momento . Si sta già lavorando sulla revisione definitiva del mercato, quando ci saranno gli elementi per discuterne verrà convocata la commissione mercato e si aprirà la discussione per il riposizionamento. Le tensioni andranno a diminuire tra alcuni mesi. Con la fine dei lavori di via Rosmini e di Piazza Tibaldi alcuni banchi saranno riposizionati lì e ci sarà anche la ridefinizione delle misure dei banchi richiesta dagli ambulanti stessi.

Qualche banco potrà tornare in via Galletti, verrà liberata la viabilità di Piazza Cavour, via Binda tornerà con la viabilità normale e resterà solo il nodo di via Marconi. A quel punto potremo iniziare ad avere un'idea di che mercato potrà svilupparsi, esclusi i banchi di via Marconi che dovranno trovare una collocazione temporanea. Non c'è stato un lavoro per il quale non ci sia stata una continua discussione: accontentare tutti è impossibile ed occorre prendere delle decisioni”.